В Германии победители выборов завершили создание правящей коалиции

В новое правительство страны вошли представители Христианско-демократического, Христианско-Социального союз и Свободной демократической партии.Переговоры по составу правящей коалиции продолжались почти месяц после парламентских выборов, на которых христианские демократы и Свободная демократическая партия получили большинство мест в бундестаге. Союз между ними стал возможен лишь после того, как был согласован ряд ключевых вопросов. В частности, о снижении налогов.