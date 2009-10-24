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В Германии победители выборов завершили создание правящей коалиции

24 октября 2009 17:51
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В новое правительство страны вошли представители Христианско-демократического, Христианско-Социального союз и Свободной демократической партии.Переговоры по составу правящей коалиции продолжались почти месяц после парламентских выборов, на которых христианские демократы и Свободная демократическая партия получили большинство мест в бундестаге. Союз между ними стал возможен лишь после того, как был согласован ряд ключевых вопросов. В частности, о снижении налогов.

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