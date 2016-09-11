Идеальный депутат: каким он должен быть по мнению белорусов

Новости Беларуси. Так каков он – идеальный депутат? У каждого свои критерии для выбора: пол, возраст, образование, семейное положение, достаток и даже внутренний мир. На протяжении всего дня корреспонденты программы «Неделя» на СТВ по крупицам собирали его образ. Опрашивали по всей стране. Итак, портрет идеального депутата!

Юлия Перегудова, сотрудник банка, Миссис Беларусь-2016 (Гомель):

Портрет идеального депутата – это все-таки не внешние данные, а внутренние качества человека.

Игорь Ковальчук, инспектор таможни (Брест):

Должен быть честным, добропорядочным, постоянно вникать в вопросы, с которыми обращаются граждане.

Наталья Короткевич, повар (Минск):

Чтобы у него бюджет прожиточного минимума был хороший. Чтобы помогал нам и нашему будущему поколению.

Наталья Фещенко, преподаватель музыки по классу фортепиано (Гомель):

И экономист, и юрист, владеющий вопросами, за которые он будет в дальнейшем отвечать.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Умение общаться, взаимодействовать и с ветвями власти, и с населением конкретного округа. Чтобы у него слово не расходилось с делом.

Нина Пластовец, пенсионер (Минск):

Я сторонник женщин. Потому что в наше время женщины более себя оправдывают, более целеустремленные, более порядочные.

Елена Прорашнева, многодетная мама (Витебск):

Он должен иметь высшее образование. Конечно, должен иметь семью.

Тамара Михальчук (Могилев):

Мы учитывали и возраст, и пройденные жизненные этапы. Чтобы чистый был человек.

Виктор Селивоник, пенсионер (Брест):

Чтобы был требовательным. Чтобы что-то мог сделать простым людям, которые за него голосовали. И если к нему обратятся, чтобы он оказал какую-нибудь помощь.

Елена Шевцова (Витебск):

Все, что он написал и на дебатах говорил, должен исполнить.

Мария Ярощук, пенсионер (Брест):

Должен работать для народа. Народу помогать и защищать его, но только по справедливости.

Елена Лычковская, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №23 Брест:

Это то, который действительно готов отдать себя, свое личное время и посвятить этой нелегкой, сложной миссии.