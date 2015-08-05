Губернатор Минщины Семен Шапиро провел прием граждан в Дзержинске 5 августа

Новости Беларуси. Губернатор Минщины Семен Шапиро провел прием граждан в Дзержинске. За три с половиной часа к председателю Миноблисполкома обратились 14 человек. Однако серьезных вопросов, которые требуют вмешательства руководства области, было немного. Зато граждане активно просили губернатора решить их мелкие соседские или родственные споры. Количество таких обращений на каждом приеме достигает 60%. Между тем жителей Дзержиншчины также волнуют вопросы приватизации жилья и земельных наделов. Семен Шапиро пояснил, когда сотрудники сельхозпредприятий имеют право выкупить жилье, которое построено в хозяйствах за государственный счет.

На Дзержиншчине решается вопрос по благоустройству районного центра. В городе уже в октябре откроют новый детский сад. Заканчивается и масштабное благоустройство центральных улиц города и дворовых территорий. Несмотря на то, что город не станет спутником столицы, до конца года в районе откроются 4 новых предприятия по выпуску импортозамещающей продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.