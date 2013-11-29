Громкие отставки и обыски после трагедии в торговом центре «Максима». Названа причина обрушения

Новости Латвии. Громкая отставка вслед за страшной трагедией. Премьер Латвии Валдис Домбровскис объявил о решении покинуть свой пост. Он заявил, что «стране нужно правительство, которое сможет решить сложившуюся ситуацию». Поводом к отставке стало ЧП в торговом центре «Максима» в Риге 21 ноября. Глава правительства сказал, что берёт на себя политическую ответственность за случившееся.

Валдис Домбровскис:

Осознавая всю тяжесть трагедии и связанных с ней обстоятельств, учитывая, что сейчас Латвии необходимо правительство, которое выражало бы мнение большинства в Парламенте и которое могло бы разрешить ситуацию, сложившуюся в стране, заявляю о своей отставке с должности и беру на себя всю политическую ответственность за произошедшее.

Ранее стало известно об отставке государственного секретаря Министерства экономики Латвии, который курировал строительную отрасль.

При обрушении торгового центра погибли 54 человека. Ещё около 40 получили травмы. При этом минувшей ночью пострадавшим пришлось пережить ещё одно потрясение. В здании больницы, где они проходят курс лечения, произошло сильное задымление. Пациентов эвакуировали. В этот раз никто не пострадал. Впрочем, беда могла случиться и с жителями многоквартирного дома в населённом пункте Валдлаучи. Там проверка, проведённая по следам рижской трагедии, выявила опасную трещину в конструкциях здания. Более 50 человек были экстренно эвакуированы. В тоже время гарантировать, что и этот случай последний, не берётся сейчас ни один эксперт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна громкая отставка в Латвии. После скандальных высказываний о трагедии в Риге с должности снят руководитель торговой сети «Максима». Накануне на брифинге, комментируя уход премьера Валдиса Домбровскиса, Гинтарас Ясинскас заявил, что «уходят те, кто чувствует свою вину». Слова управляющего вызвали бурю возмущения среди жителей, и в итоге акционеры решили его уволить.

Тем временем, эксперты обнародовали первые данные о причинах обрушения торгового центра, под обломками которого погибли 54 человека. Согласно предварительным выводам, виной всему стали грубые ошибки при проектировании. В частности, основные элементы несущей конструкции, на которой держалась крыша, не могли выдержать даже её собственного веса, не говоря уже о многотонном грузе строительных материалов, которые на ней хранились.

В Латвии начались обыски в рамках расследования дела об обрушении крыши торгового центра в Риге. В частности, проверяющие посетили офис компании «МАксима» и архитектурное бюро, которое готовило проект здания.