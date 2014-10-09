Григорий Рапота: У Беларуси и России не осталось никаких острых вопросов

Новости Беларуси. У Беларуси и России не осталось никаких острых вопросов. Об этом сегодня заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили в Минске на заседании группы высокого уровня Союзного Совмина.

В центре внимания – реализация пяти интеграционных промышленных проектов, утверждение бюджета, подведение итогов программы социально-экономического развития.

Вопросы рассмотрели в узком и широком составах. Большинство из них связано с предстоящим заседанием союзного Совмина в Минске 21 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

У нас там есть вопросы и согласованной промышленной политики. Сложная тема, потому что у нас еще законодательная основа не до конца отработана. Ни в России, ни в Беларуси. У нас идут очень жаркие дебаты по поводу собственности союзного государства. Концептуально, так сказать, отрабатывается эта формула, как же с этим со всем поступать, с наработанным материалом.

Все Министерства, и ведомства, и постоянный комитет, в общем, работали над теми поручениями, которые давались раньше. Я в качестве примера могу сказать, что на прошлой группе высокого уровня ставился вопрос о доработке соглашения по системе ГЛОНАСС. Или, скажем, был большой и достаточно важный вопрос, как составление балансов топливно-энергетических ресурсов. Мы сейчас продолжаем работать над приоритетными направлениями развития Союзного государства. Это было поручение Президентов. Большая работа проделана, остались какие-то штрихи, которые могут вызывать споры, требуют каких-то компромиссных решений.