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«Горячая линия» для обращений во время ВНС начнет работу в 11.00 22 июня

20 июня 2016 10:13
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Новости Беларуси. В реконструкцию корпуса было вложено около 60 миллиардов рублей. Сфера здравоохранения останется в приоритете и в ближайшую пятилетку. Необходимый объем качественной медицинской помощи будет обеспечиваться каждому белорусу, а многие виды высокотехнологичной помощи станут обычной практикой в регионах. Об этом говорится в проекте Программы социально-экономического развития до 2020 года.

Уже через два дня ее обсудят на V Всебелорусском народном собрании. Оно пройдет 22-23 июня и соберет 2,5 тысячи делегатов со всей страны. Впрочем, возможность озвучить свою позицию появится у каждого белоруса. На протяжении всего форума будет работать многоканальная «горячая» телефонная линия. Набрав номера каждый желающий сможет задать вопрос, поделиться предложения или пожеланиями.

Свою работу «горячая» линия начнет уже 22 июня в 11 часов утра. Принимать звонки будут 14 операторов на 7 многоканальных телефонах. Далее обращения рассортируют по тематике и передадут в так называемую группу ответов на вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Цветков, руководитель горячей линии V Всебелорусского народного собрания:
Здесь аккумулирован такой мозговой штаб, который нацелен прежде всего на результативность и оперативность рассмотрения данных вопросов. Одновременно созданы региональные и отраслевые штабы во всех государственных органах. Исходя уже из практики III, например, и IV Всебелорусского собрания, тематики вопросов всегда были разные. Если на III Всебелорусском собрании была тематика по вкладам, то на IV Всебелорусском собрании первая тематика проблемных вопросов – это работа организаций жилищно-коммунального хозяйства.

# Пяты Усебеларускі народны сход

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