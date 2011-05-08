Главный редактор журнала «Планета»: Сайт не должен быть точной калькой печатной версии СМИ

Всемирная паутина — конкурент или союзник СМИ?

Вы чаще просматриваете печатные СМИ или за новостями по интернету следите?

Дмитрий Шедко, главный редактор журнала «Планета»:

Уже много лет я обращаюсь за новостями в интернет. Для журналистов важно получать оперативную информацию, поэтому интернет опережает обычные СМИ.

Зачем печатные СМИ, когда в интернете можно он-лайн получить любую новость?

Дмитрий Шедко:

Мнение, что интернет окончательно уничтожит печатные СМИ и телевидение существует. Но ситуация выглядит не настолько пессимистично. Если посмотреть, какими источниками люди в интернете пользуются, то как ни странно, оказывается, что в основном они обращаются к он-лайн-версиям традиционных СМИ. Печатный тираж может падать. Те же читатели приходят на сайты своих любимых газет и журналов, телеканалов, чтобы получить от тех людей, к которым они привыкли, те же самые новости. Просто теперь они получают их в новом формате.

Если посмотреть 10 самых популярных англо-язычных новостей в интернете, 7 из них окажутся сайтами традиционных телеканалов. Тоже самое происходит и с газетными аудиториями. У New York Times тираж 600 тысяч экземпляров. Ежемесячно на их сайт заходят 18 млн человек. С помощью интернета аудитория расширилась. Люди хотят получать новости от тех людей, которые умеют их делать. Интернет больше ориентирован на заголовок. Меньше текста. Есть версия, что люди редко просматривают ролики меньше одной минуты. Мы идем к новой форме средства массовой информации, которая будет сочетать в себе и телевидение, и газеты, и интернет.

Чего не хватает печатным СМИ для большего тиража?

Дмитрий Шедко:

Здесь ставка на качество. Нужно понимать, с какой аудиторией ты работаешь. Если читателям интересны политика, экономика, нужно предлагать то, что они ждут. Интернет пока остается большим механизмом распространения слухов. Зачастую информация не подвергается критической оценке и просто выплескивается на читателя. В общественном сознании наблюдается мнение, что интернет как-бы свободен от цензуры. Сейчас рекламные кампании планируются в интернете в учетом того, что блогер просто сообщает факты, которому нет смысла врать. На самом деле масса постов в блогах покупается. Это мало кто знает. Мы должны немного подождать. Произойдет переосмысление независимости источников информации.

Как СМИ конкурировать с блогерами? У журналистов есть права и обязанности.

Дмитрий Шедко:

Да. На нас наложено гораздо больше ограничений, чем на блогеров. Европа провозгласила: то, что незаконно off-line, то незаконно и on-line. Человек, который пишет в интернете, должен четко понимать, что он не выпадает из правового пространства, что он не находится в каком-то особом мире, в котором все дозволено.

В интернете все изменяется каждый год. Для того, чтобы завоевать 50 млн аудитории, радио понадобилось 37 лет, телевидению 13 лет, интернет за 4 года справился. Facebook набрал 200 млн меньше, чем за год. Успех быстро достигается, но точно также быстро само явление уходит из потребления. Уровень доверия к интернету в самых интернетизированных странах снижается.

Некогда главный противник интернета и электронных СМИ медиа-магнат Руперт Мердок, говорил, что интернет не убьет бумажные СМИ. Потом он передумал, и теперь его сайты самые посещаемые. Рекламодатели бьются за место на его площадках.

Дмитрий Шедко:

Руперт Мердок действительно в свое время говорил, что печатные новости сохранятся. Его главным оппонентом был исполнительный директор Google, который говорил, что в интернете СМИ не могут заработать и интернет по определению бесплатная система. Мердок с этим не согласился. Он первым внес систему платной подписки. У Мердока действует своя система платежей. Видишь новость, которая тебя интересует, и ее конкретно покупаешь за очень небольшие деньги. Да, количество посетителей сайта сократилось, но все доходы в печатных СМИ он возместил в интернете. Сайт не должен быть точной калькой печатной версии СМИ. К сожалению у нас так все и получается. Газета может выйти 5 раз в неделю, а в интернете это не допустимо. Необходимо постоянное обновление.

Что сегодня хочет читатель?

Дмитрий Шедко:

«Желтые» материалы всегда востребованы. Но главное явление в современном медиа-пространстве — наши аудитории сильно фрагментируются. Невозможно сказать, что есть такая газета, которая способна удовлетворить потребности всех читателей. Каждый человек ищет что-то свое.