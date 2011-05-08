Валерий Третьяков: Интервью Александра Лукашенко газете «Литовский курьер» я бы назвал «Настоящий батька»

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает главный редактор газеты «Литовский курьер» Валерий Третьяков.

Вы частый гость в Беларуси, пишите о ней достаточно много. Насколько знают о Беларуси в Литве?

Валерий Третьяков:

Жители Литвы ознакомлены с тем, что происходит в Беларуси. В приграничных районах, где в основном проживают белорусы и поляки, транслируется белорусское телевидение, есть прямая возможность его смотреть и в Литве.

А в Вильнюсе есть такая возможность?

Валерий Третьяков:

В Вильнюсе есть. Но чуть дальше сигнал пропадает. Но, тем не менее, в печатных изданиях, которые выходят на русском языке, например, в «Литовском курьере», три страницы посвящены Беларуси. Там достаточно много о ней пишется.

В прошлом году вы записывали интервью с Александром Лукашенко. Что бы Вы вынесли в заголовок из того разговора?

Валерий Третьяков:

Если бы была такая возможность, я бы назвал это интервью «Настоящий батька», потому что это настоящий нормальный человек, который откровенно и честно отвечал на вопросы. Чувствовалось, что он хороший хозяйственник и очень сильно переживает за свою страну.

Еврочиновниками составлен некий список невъездных белорусских граждан, в который попали и белорусские журналисты. Но их главный аргумент, почему журналисты попали в список, – это то, что они функционеры, административные работники. Хотя, на самом деле, это не так. Среди них есть журналисты, которые работают в Европе телерепортерами.

А в журналистике есть четкое разграничение: это – кабинетный работник, управленец, а это – полевой журналист?

Валерий Третьяков:

В Европе существуют двойные стандарты, после того, как запретили въезд некоторым белорусским журналистам. Я считаю, что многие из них просто выдающиеся журналисты. Например, Якубович.

Мне близка эта проблема. Потому что чуть более месяца назад на заседании Совета всемирной русской прессы этот вопрос был поднят, рассмотрен. Было принято решение: на следующем съезде Всемирной организации русской прессы будет принята резолюция по этому вопросу, будут поданы определенные документы в Европарламент.

Литва занимает достаточно конструктивную позицию относительно Беларуси. Чего не хватает белорусско-литовским отношениям? Я имею в виду политический и экономический ракурс.

Валерий Третьяков:

Я полагаю, что экономический ракурс довольно успешно развивается, потому что все больше и больше литовских предприятий приходят на белорусский рынок. Несмотря на те временные сложности, которые появились в Беларуси.

Европарламент поставил какую-то определенную задачу перед всеми странами, входящими в Евросоюз. Есть определенные директивы и, так как была принята единая европейская Конституция, видимо, поэтому так получается в политическом плане. Но, тем не менее, я знаю, что многие наши политики прекрасно относятся к Беларуси.

У Вас на груди Медаль Франциска Скорины.

Валерий Третьяков:

Да, мне ее Александр Григорьевич повесил. Это моя первая белорусская награда такого высокого ранга. Но я ее расцениваю как награду не только себе, но и всему коллективу редакции.