А. Лукашенко: Некоторые наши чинуши пытаются закрыть рот людям

Сегодня Президент провел совещание и выслушал доклад о ходе расследования обстоятельств взрыва на станции «Октябрьская».

Александр Лукашенко:

В частности, в школах выявляется масса нарушений в организации воспитательного процесса, при проведении культурно-массовых мероприятий, обращении боеприпасов, химических реактивов. Объекты, создающие угрозу жизни и здоровью людей, расположены в непосредственной близости от школ.

Анализ ситуации на заводе, где работал обвиняемый, свидетельствует о негодной практике бесхозяйственности, протекционизма, безразличия, оторванности руководителей от людей и слабой кадровой и идеологической работе. Все это в комплексе и создает питательную среду для возникновения и формирования асоциальных взглядов и идей.

В связи с этим я просто хочу сегодня обратить внимание всех руководителей всех учреждений, организаций, заводов, фабрик: наведите порядок! Рабочее время должно быть отдано работе. Никаких болтающихся, никаких «отпусков» с разрешения и тому подобного. Если кто-то, Леонид Семёнович (Мальцев, госсекретарь Совбеза — ред.), не поймёт то, что я сказал, Вы, пожалуйста, ко мне не обращайтесь и не пишите, не просите согласия о том, кого там отправить и куда. Мы договорились: по случаям бесхозяйственности, беспорядка в бюджетной сфере, государственных структурах, вплоть до частных, чем они там занимаются, решения должны приниматься мгновенно. Это непорядок. Разбираемся — этот человек мог запросто уйти с работы, шарики-ролики, арматуры набрать и заниматься своими делами, в том числе испытывать взрывные устройства в лесах. И никто, якобы, этого не видел.

Всё это надо пресечь. У нас появилась еще одна негативная тенденция. Работаем с прохладцей, наполовину рабочего времени. Даем половину того, что должны давать, а жить хотим хорошо. Так не бывает. Пожалуйста, заставьте всех работать.

Обратная сторона медали: мне поступает информация, что некоторые наши чинуши пытаются закрыть рот людям. Вот этого допустить ни в коем случае нельзя. Человек, отработав свое рабочее время, имеет право в определенных местах, дома, в дискуссионных клубах, просто в дискуссиях, как в настоящем демократическом государстве, выражать свою точку зрения, и никто не имеет права этому препятствовать. Если он нарушает законы, тогда должен по всей строгости отвечать. Тогда общество примет нашу формулу. Если мы начнем давить людей, вот тогда нас не поймут.

Расследование этих уголовных дел, террористического акта показало слабые места в нашем обществе. И чтобы мы в очередной раз не хватались за голову и не кричали «Ай-яй-яй!», давайте сейчас наводить порядок в обществе.