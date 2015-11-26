Главная цель рыбоводческих хозяйств Беларуси — обеспечить белорусского потребителя отечественной продукцией

Новости Беларуси. Рыбоводческим хозяйствам Беларуси нужно повышать экономическую эффективность. Рецепт, который предлагает правительство, – снижать себестоимость, чтобы соответственно получить прибыль. Но главная цель – обеспечить белорусского потребителя отечественной продукцией, причем речь не только о карпе или радужной форели.

Раки – лакомство, знакомое многим белорусам. Но зачастую попробовать их можно разве что в ресторане, потому что на прилавках магазинов и даже на «Комаровском рынке» бывают крайне редко. Что уж говорить про сига? — лососевая рыбка занесена в Международную Красную книгу. Но один из ее подвидов у нас сейчас учатся выращивать, причем в промышленных масштабах.

Николай Барулин, заведующий кафедрой ихтиологии и рыбоводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

На рыбоводном индустриальном комплексе ведутся совместные исследования с Институтом рыбного хозяйства по разработке технологии выращивания сига. Целью этого проекта является расширение ассортимента выращиваемой рыбы в Республике Беларусь.

В рыбопитомнике Горецкой сельхозакадемии — крупнейшем в стране — пока только отрабатывают технологию выращивания новых «постояльцев». Так называемых австралийских раков завезли совсем недавно — летом. Но уже успели получить потомство. С сигом работают дольше, «стадо», по словам рыбоводов, небольшое — всего 20 тысяч мальков. И всех их вырастили буквально из икринки. Наблюдает за ними Владимир.

Владимир Калинин, рыбовод рыбопитомника Горецкой государственной сельскохозяйственной академии:

Отец с детства научил меня любить природу. С годами это переросло во что-то большее, чем просто увлечение. Захотелось узнать о процессе выращивания рыбы от икры до взрослых особей.

А в этих бассейнах плещутся миллионы мальков – через несколько месяцев они превратятся в полноценную радужную форель в рыбхозах. Белорусская рыбка ценной породы постепенно заменяет иностранок —тихоокеанских и атлантических. Правда, происходит это слишком медленно. Да и произвели форели наши предприятия наполовину меньше, чем требует государственная программа.

В Горках выращивают молька радужной форели. В первую очередь обеспечивают им отечественные рыбхозы. Излишки продают, например, в Россию. Выручили за молька 700 миллионов. А к концу года горецкое хозяйство выйдет на производственные мощности. Возможно, только тогда можно будет говорить о рентабельности хотя бы этого рыбопитомника.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

По этому году ситуация стала заметно лучше по вопросам экономических показателей, но все равно этого не достаточно. Рентабельность в 4-5 % при цикле производства больше чем в полгода не может устраивать.

Выйти на прибыль, снизить себестоимость продукции, оптимизировать затраты и увеличивать объемы производства — таковы задачи после сегодняшнего разговора. Ведь для того, чтобы в нашу страну как можно реже заплывала заокеанская рыбка, нужно выращивать свою, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.