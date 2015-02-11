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Глава МИД России Сергей Лавров прибудет 11 февраля в Минск

11 февраля 2015 12:26
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Новости Беларуси. Помимо лидеров стран «нормандской четверки» — Владимира Путина, Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель — в Минск 11 февраля также прибудут главы внешнеполитических ведомств России, Украины, Франции и ФРГ. Европейские политики не сомневаются, что единственным выходом из кризиса на Украине является дипломатический путь. Они надеются на успех минских переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
Мы говорили, что хотим этот саммит провести при понимании, что  он будет подготовлен и что эксперты согласуют все необходимые вопросы. Разумеется, окончательное слово будет за лидером. Эксперты работают. Есть заметный прогресс.  

Жерар Лонге, экс-министр обороны Франции:
Достичь соглашения весьма непросто, однако было бы просто безумием отказаться от такого шанса. Переговоры почти всегда бывают весьма неприятными, но в любом случае война — это не способ решать проблемы.

Никос Котзиас, министр иностранных дел Греции:
Надеемся, что украинский кризис будет урегулирован, и мы выйдем на позитивную повестку дня. Надеемся, что в Минске будут приняты решения, чтобы найти компромисс. Мы будем уважать эти решения. Мы их поддержим.

# Сергей Лавров # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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