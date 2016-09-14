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Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн: «Мы отмечаем прогресс Беларуси в отношениях с ЕС»

14 сентября 2016 10:20
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Новости Беларуси. Люксембург отмечает прогресс Беларуси в отношениях с Евросоюзом. Об этом заявил глава МИД этой страны на встрече с Владимиром Макеем. Коллеги обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Планируется, что в октябре в Герцогстве будет подписана декларация о партнерстве ради мобильности между Беларусью и Евросоюзом. Это поспособствует сближению стран.

Добавим, визит министра иностранных дел Люксембурга в Беларусь – первый в истории. Жан Ассельборн – в свою очередь – уже пригласил Владимира Макея нанести ответный визит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан Ассельборн, министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург:
Мы отмечаем прогресс Беларуси в отношениях с ЕС. В этом году также у вас наметились улучшения в экономической и политической сферах. Я с удовлетворением отмечаю и то, как прошли парламентские выборы. Наличие оппозиции в парламенте говорит о том, что Беларусь двигается в правильном направлении.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Я рад сообщить, что мы сошлись с господином министром во мнении о конструктивном и традиционно дружеском характере отношений между Беларусью и Люксембургом. Мы подтвердили стремление сторон продолжать поиск путей интенсификации взаимодействия между Беларусью и Люксембургом в сферах взаимного интереса.

# Владимир Макей # Международная политика

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