Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн: «Мы отмечаем прогресс Беларуси в отношениях с ЕС»

Новости Беларуси. Люксембург отмечает прогресс Беларуси в отношениях с Евросоюзом. Об этом заявил глава МИД этой страны на встрече с Владимиром Макеем. Коллеги обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Планируется, что в октябре в Герцогстве будет подписана декларация о партнерстве ради мобильности между Беларусью и Евросоюзом. Это поспособствует сближению стран.

Добавим, визит министра иностранных дел Люксембурга в Беларусь – первый в истории. Жан Ассельборн – в свою очередь – уже пригласил Владимира Макея нанести ответный визит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан Ассельборн, министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург:

Мы отмечаем прогресс Беларуси в отношениях с ЕС. В этом году также у вас наметились улучшения в экономической и политической сферах. Я с удовлетворением отмечаю и то, как прошли парламентские выборы. Наличие оппозиции в парламенте говорит о том, что Беларусь двигается в правильном направлении.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Я рад сообщить, что мы сошлись с господином министром во мнении о конструктивном и традиционно дружеском характере отношений между Беларусью и Люксембургом. Мы подтвердили стремление сторон продолжать поиск путей интенсификации взаимодействия между Беларусью и Люксембургом в сферах взаимного интереса.