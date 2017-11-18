Глава МИД Германии Зигмар Габриэль: я рассчитываю, что Беларусь станет членом Совета Европы

Новая страница в отношениях и исторический визит. Еще перед вылетом в Минск Зигмар Габриэль назовет Беларусь «сердцем Европы, о котором нельзя забывать». Опытный политик. На протяжении 15 лет был депутатом ландтага Нижней Саксонии, потом Бундестага ФРГ. Возглавлял министерства. С декабря 2013-го – вице-канцлер Германии, с января нынешнего года – еще и министр иностранных дел.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Минске, если вы внимательно пройдетесь по улицам, внимательно посмотрите на дома, вы увидите много того, что в положительном плане характеризует наше государство. В Минске представители Германии были не раз. Как-никак страна – участница «нормандского формата». «Украинский вопрос» на встрече стороной не обошли. Исторический опыт предопределил судьбу Беларуси как международной площадки для мирных переговоров. Александр Лукашенко:

Мы действительно имеем там много проблем и после встречи здесь, в «нормандском формате». Но, тем не менее, там нет войны. Если бы руководство Германии не заняло жесткую позицию в этом вопросе, там бы до сих пор тысячами гибли люди. Заверяю вас в том, что с территории Беларуси вы никогда не получите ни одного сигнала в нарушение целостности и безопасности европейского континента.

Зигмар Габриэль, вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германия:

Такое небольшое государство с 10-миллионным населением, пройдя через такой исторический опыт, предназначено и как бы больше всего подходит для того, чтобы, в случае возникновения конфликтов в других странах, играть роль посредника. И, возможно, именно поэтому Минск стал такой прекрасной площадкой для переговоров в формате «нормандской четверки».

В прошлом году Беларусь и Германия наторговали почти на два миллиарда триста миллионов долларов. Инвестиций привлечено на 100 миллионов. Правда, это далеко не рекорд. В 2012 году товарооборот был в два раза больше. А значит, расти есть куда. Развивать можно и промкооперацию. Александр Лукашенко:

Почти весь импорт из Германии – это высокотехнологичное оборудование, технологии. Мы бы очень хотели, чтобы этот позитивный процесс имел свое продолжение на более высоком экономическом уровне. Я бы предложил вам повнимательнее отнестись к развитию свободной экономической зоны «Великий камень». Хочу сказать главное. Если мы договоримся и пообещаем вам что-то сделать, мы обязательно сделаем.

О своем желании сотрудничать Зигмар Габриэль скажет еще не раз. Уже потом журналистам расскажут: активные переговоры шли даже по дороге. Из Дворца Независимости на Минский форум. Около 300 участников международной конференции говорили о Беларуси как связующем звене между ЕС и ЕАЭС и о том, что такое укрепление двусторонних отношений особенно актуально накануне саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе. В октябре Беларуси поступило приглашение участвовать в саммите партнерства.