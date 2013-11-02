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Германия и Бразилия отправила на рассмотрение ООН резолюцию против шпионажа

02 ноября 2013 18:11
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Новости США. Германия и Бразилия внесли в ООН проект резолюции против шпионажа. Документ призывает все страны мира пересмотреть свои законы и методы, касающиеся сбора данных за границей. Комитет Генасамблеи ООН даст ответ на резолюцию примерно через месяц.

К разработке такого документа побудил скандал с прослушкой. По данным Эдварда Сноудена – бывшего сотрудника американских спецслужб  - мобильные телефоны многих мировых лидеров регулярно прослушивало  Агентство национальной безопасности США.  Среди тех, за кем велась слежка,  канцлер ФРГ, французский президент и еще десятки известных политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

# ООН

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