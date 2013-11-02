Германия и Бразилия отправила на рассмотрение ООН резолюцию против шпионажа

Новости США. Германия и Бразилия внесли в ООН проект резолюции против шпионажа. Документ призывает все страны мира пересмотреть свои законы и методы, касающиеся сбора данных за границей. Комитет Генасамблеи ООН даст ответ на резолюцию примерно через месяц.

К разработке такого документа побудил скандал с прослушкой. По данным Эдварда Сноудена – бывшего сотрудника американских спецслужб - мобильные телефоны многих мировых лидеров регулярно прослушивало Агентство национальной безопасности США. Среди тех, за кем велась слежка, канцлер ФРГ, французский президент и еще десятки известных политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.