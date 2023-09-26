Гердт о поляках: «Для них развал ЕС даже желаемый сценарий»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Вальдемар Гердт, депутат бундестага 19-го созыва, немецкий предприниматель:

Польша, естественно, отдала часть своего суверенитета, как и все республики, страны, входящие в ЕС. Но Польша – единственная страна из постсоветского пространства, которая извлекла из этого выгоду. Посмотрите на Прибалтийские страны, что с ними произошло. Поляки очень хитро, очень мудро вытянули все дотации, какие можно было вытянуть, они подтянули свою инфраструктуру, они подтянули свою экономику. И только после этого начали огрызаться. И сейчас для них развал ЕС, наверное, даже желаемый сценарий. Долги не надо будет отдавать. Мы великая страна, мы дружим с американцами больше, и лучше, и крепче, чем все остальные, все остальные пытаются каким-то образом противостоять. А мы – нет, мы верный цепной пес нашего заокеанского хозяина, у нас огромный шанс, ведь весь этот сыр-бор, «Северный поток», взрыв и прочее. Они же спали и грезили, что газовый хаб будет у них поставлен, что они станут всю Европу снабжать тем сжиженным газом, которые пообещали американцы, что будет поставляться им.

Надежда Сасс, СТВ:

Давайте с вами прокомментируем экономическую ситуацию в Польшу, уровень ВВП.