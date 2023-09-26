Гердт о поляках: «Для них развал ЕС даже желаемый сценарий»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Вальдемар Гердт, депутат бундестага 19-го созыва, немецкий предприниматель:
Польша, естественно, отдала часть своего суверенитета, как и все республики, страны, входящие в ЕС. Но Польша – единственная страна из постсоветского пространства, которая извлекла из этого выгоду. Посмотрите на Прибалтийские страны, что с ними произошло. Поляки очень хитро, очень мудро вытянули все дотации, какие можно было вытянуть, они подтянули свою инфраструктуру, они подтянули свою экономику. И только после этого начали огрызаться. И сейчас для них развал ЕС, наверное, даже желаемый сценарий. Долги не надо будет отдавать. Мы великая страна, мы дружим с американцами больше, и лучше, и крепче, чем все остальные, все остальные пытаются каким-то образом противостоять. А мы – нет, мы верный цепной пес нашего заокеанского хозяина, у нас огромный шанс, ведь весь этот сыр-бор, «Северный поток», взрыв и прочее. Они же спали и грезили, что газовый хаб будет у них поставлен, что они станут всю Европу снабжать тем сжиженным газом, которые пообещали американцы, что будет поставляться им.
Надежда Сасс, СТВ:
Давайте с вами прокомментируем экономическую ситуацию в Польшу, уровень ВВП.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Польша получила в общем объеме где-то порядка 200 миллиардов долларов финансирования из ЕС. Да, надо сказать, что они потратили действительно очень эффективно. Во многом благодаря масштабам своей экономики, все-таки 40 миллионов человек, это не 3 миллиона там где-то в Прибалтике. В одной из стран Прибалтики. Механизм позволял финансировать ряд проектов из собственных средств, потом получать компенсацию из Брюсселя. У них были собственные средства, поэтому они еще были лидеры среди всех этих стран на получение грантов и проектных денег. Но вот еще одна проблема, которая возникает, дело все в том, что они все равно пожертвовали крупной промышленностью. И второй момент, который здесь сказывается, подходит уже предел исчерпания этих фондов и этих средств. И здесь другая проблема возникает. Консервативное польское население не хочет жить по брюссельской повестке дня. Брюссель говорит: вы вступили, вы отдали нам право принимать решение в рамках внешней политики, в рамках внешней экономической политики, будьте добры, подчиняйтесь. А поляки сопротивляются. В итоге им сейчас заблокировали 35 миллиардов долларов восстановительных фондов от коронавируса. Им заблокировали 76 миллиардов на инфраструктурное развитие из ЕС. И у них, по сути дела, уже не просматривается больше этой дотационной основы. Что произойдет с экономикой? Пока трудно говорить. Я бы назвал эту ситуацию – шаткое равновесие, когда, с одной стороны, падение еще не началось, но перспектив для развития как таковых, добавить что-либо к тому, что уже сделано, нет.
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