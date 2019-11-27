Геннадий Давыдько: «Я встречался с миссией ОБСЕ – довольно милые люди. Но высокомерие глубоко сидит в них»

Выборы в Палату представителей и их оценку наблюдателями обсуждали в программе «В обстановке мира».

Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У нас всё происходит по нашему законодательству. И когда я встречался с миссией ОБСЕ – довольно милые люди. Но то высокомерие, которое глубоко сидит в них, и ощущение такое, что нас надо чему-то учить, что это недоросли какие-то.