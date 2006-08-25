Франция направит в Ливан дополнительные войска

Об этом заявил президент страны Жак Ширак. К отправке на Ближний Восток готовятся 1600 солдат. Они усилят французский контингент из четырехсот человек, который уже размещен в регионе.По мнению экспертов, причиной такого решения стала критика Франции со стороны партнеров по ООН. До недавнего времени Париж отказывался отправлять в Ливан крупные силы. И в Организации объединенных наций уже почти приняли решение передать руководство "голубыми касками" Италии.