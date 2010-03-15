Фото. Официальный визит Александра Лукашенко в Венесуэлу

Самолет Президента Беларуси приземлился в аэропорту Каракаса «Симон Боливар». У трапа белорусского лидера встретил вице-президент Венесуэлы Элиас Хауа. Здесь же Александра Лукашенко со словами «Добро пожаловать, господин Президент» приветствовали венесуэльские дети.

После исполнения государственных гимнов Беларуси и Венесуэлы Александру Лукашенко был вручен ключ почетного гражданина Каракаса. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, официальный визит Александра Лукашенко в Боливарианскую Республику Венесуэла продлится несколько дней.

Из аэропорта «Симон Боливар» Александр Лукашенко отправился в расположенный в центре Каракаса исторический дворец «Мирафлорес». Это монументальное здание — резиденция Президента Уго Чавеса. Там и было намечено провести переговоры лидеров наших стран.

На торжественной церемонии встречи Александра Лукашенко венесуэльская сторона оказала не только теплый, но и красивый прием. Главы государств поздоровались как хорошие давние друзья. После этого чиновники обеих стран поочередно представлялись Президентам.

В настоящий момент в рабочем кабинете Президента Венесуэлы проходит встреча лидеров двух стран в узком составе. Конечно же надо отметить что тем для обсуждения у Президентов предостаточно. Это и совместные проекты в энергетике — добыча нефти и ее последующая коммерциализация, в промышленности — запуск заводов по производству в Венесуэле тракторов, грузовиков, тягачей белорусских марок, кооперация в сельском хозяйстве, тема строительства — белорусские специалисты займутся комплексным возведением жилья в городе Маракай. Одна из новых тем — предоставление Беларуси возможности помимо нефти добывать еще и венесуэльский газ. Перспективы нашего сотрудничества — самые обширные. Проще, наверное, назвать отрасли, которые не рассматриваются для сотрудничества.

Это уже второй официальный визит Александра Лукашенко в Венесуэлу. В декабре 2007 года Президент Беларуси в Каракасе провел переговоры с Уго Чавесом. Лидеры двух стран тогда подписали целый пакет важных документов и приняли участие в открытии совместного белорусско-венесуэльского предприятия по добыче нефти.

Президент Венесуэлы Уго Чавес посещал Беларусь четырежды. Во время последнего визита в сентябре прошлого года на встрече с Александром Лукашенко лидеры подсчитывали экономические дивиденды сотрудничества. К этому моменту совместная нефтяная компания уже получила первую прибыль. Кроме того, стороны договорились о создании в Венесуэле сборочного производства белорусских грузовиков и тракторов.

По итогам прошлого года товарооборот между странами превысил $600 млн. Это в 120 раз больше, чем еще несколько лет назад. В этом году Беларусь и Венесуэла намерены взять миллиардную планку.