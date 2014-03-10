Новости Беларуси. Формат «Дожинок» будет изменен. Такое решение принято 10 марта на встрече у президента, где шла речь о проведении республиканского фестиваля-ярмарки.

Глава государства обратил внимание на то, что «Дожинки» – значимый для страны праздник, поскольку за время его существования приведены в порядок как крупные, так и небольшие города. Но, по мнению главы государства, сегодня в этом процессе появились некоторые недочеты. В частности, сейчас праздник проводится в начале осени, а при награждении тружеников села учитываются лишь результаты уборки зерновых. Однако, по словам президента, подводить нужно итоги всего сельскохозяйственного года. К тому же проводить районный фестиваль лучше всего на базе одного из агрогородков, а областной – в районном центре.

А вот республиканское чествование лучших тружеников села с вручением госнаград проходить будет уже в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это направление очень полезное для страны, очень эффективное в силу того, что мы смогли подтянуть и крупные, и менее крупные города в стране, вывести их на нормальный уровень, построить центры нормальные. Короче, там, где прошли ярмарки, после этого оставался хороший след для народа. В этом ценность этого фестиваля. Но, будем откровенны, что есть и определенные недостатки в этом процессе. В той форме и в том виде, в котором мы это проводили. Например, мы проводим в сентябре - начале октября фестиваль, как подведение итогов, а сельскохозяйственный год по итогам только начинается. По итогам. Потому что немало культур сельскохозяйственных, очень важных для страны, валютоемких, не убраны. В этом определенный недостаток.

И наметилась некая иждивенческая позиция в этом плане. Губернаторы на местах борются за проведение «Дожинок» лишь только потому, что что-то из бюджета дадут, оттуда, и на их территории, если это какой-то город, то его приведут в порядок, поднимут. Это хорошо. Это надо делать, это надо сохранить и в будущем. Но на уровне, видимо, Президента стоит точно и масштабно подводить итоги сельскохозяйственного года. И награждать, вплоть до государственных наград, людей, имея в виду в целом итоги года. И, прежде всего, не валовые объемы, урожайность, объемы произведенного, а эффективность, продажа. Продали ли продукцию, какую получили прибыль, деньги на счетах и так далее.

И тогда я предложил, что давайте мы на уровне районов будем проводить «Дожинки» на базе какого-то агрогородка. И сейчас у нас максимум 10-12 агрогородков в районе. За 12 лет мы в порядок приведем каждый агрогородок. То есть мы дадим новое дыхание агрогородкам и сможем закончить ту программу, которую мы перед собой поставили. На уровне областей будем проводить в конкретном районном центре, в районе каком-то, подведение итогов. Это даст возможность из 20 районов, которые есть, отнимите там, где мы уже проводили, останется 12-13, за 13 лет мы также можем подчистить все районные центры. А на уровне Президента, допустим, на уровне государственном, во Дворце Независимости, еще где-то мы будем солидно чествовать уже победителей. Пусть их будет немного. Мы определим эти номинации. Если это сельхозпредприятия, районы и области, выберем. Соответственно, здесь будем подводить итоги. Такой был замысел.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь, председатель оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля-ярмарки «Дожинки»:

За это время республиканский фестиваль-ярмарка «Дожинки» стал брендом страны. Не только внутри страны, но и за пределами. Люди ждут этого праздника, они его хотят. Его надо делать.

Фестиваль «Дожинки» уже успел стать брендом Беларуси. Первый праздник прошел еще в 1996 году в Столине.

Как правило, лучших тружеников села называли в сентябре. Теперь оценка труда всего агропромышленного комплекса будет даваться в феврале. Такое решение принято по итогам доклада. При этом на республиканском фестивале названы будут не только лучшие хлеборобы, комбайнеры, маханизаторы, молодежные экипажи, но и передовые работники в животноводстве и молочной сфере. Выберут на празднике и лучшую сельскую семью.

Михаил Русый:

По итогам года, больше всего, что это февраль, будет очередного года, когда есть все показатели, будет дана оценка работы всего агропромышленного комплекса. Начиная от людей, которые работают в животноводстве, которые работают в молочном скотоводстве, механизаторы, те же победители, самые-самые лучшие, комбайнеры. Планируется, что это будет проводится именно здесь, в Минске. Допустим, государственные награды будут вручаться в этом Дворце торжественно, а вся остальная атрибутика будет или во Дворце Республики, или в другом месте, которых у нас достаточно в Минске, чтобы высказать людям слова благодарности за их труд, оценить правильно.

Внутрирайонные «Дожинки» будут проводиться на базе одного из агрогородков данного региона (они будут там определены по направлениям), где будут отмечены передовики в районном соревновании.

Что касается областных. Они будут в одном из районов, за исключением, будем говорить, городов областного подчинения. И там, где уже были «Дожинки».