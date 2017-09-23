«Это были хорошо подготовленные, профессиональные учения»: итоги «Запад-2017» глазами Президента и иностранных наблюдателей

Военные учения «Запад-2017» завершились. Александр Лукашенко, как Президент страны и как Верховный главнокомандующий оценил их на отлично. Должны быть довольны и осторожные соседи, наблюдающие за передвижением российских войск – солдаты, танки, самолеты покидают территорию Беларуси и возвращаются к местам постоянной дислокации. Евгений Пустовой рассказывает.

Это последние хлопки «Запада-2017». Правда, вместо оружия в руках военнослужащих – инструменты. Последняя цель – мирная. Основательно закрепить технику. Впереди – долгая дорога домой – в Подмосковье.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мифической Вайштенории на картах Минобороны, российских военных на белорусских полигонах больше нет. Учение завершено. Первая танковая армия заняла железнодорожные платформы и готова к отправке.

«Запад-2017» уходит в историю, а наши ближайшие союзники возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Даже рядовой процесс паковки чемоданов, вернее, рюкзаков и снаряжения, белорусская сторона сделала торжественным.

На полигонах «Запада-2017» орудия умолкли еще в середине недели, и только к концу семидневки вакханалии запада – по поводу российской армии в белорусских казармах. Не раз же повторяли – все будет прозрачно и честно. А белорусы слов на ветер не бросают – вне зависимости от розы ветров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Попытка дискредитации, если уж так откровенно говорить, была крайне непрофессиональной. Поэтому даже комментировать неудобно как-то. И это уже поняли те, кто, наверное, этим занимался.

Все войска будут в местах постоянной дислокации – там, где они и находились – и белорусские, и российские. Если нам нужно будет привлечь своих братьев-россиян на помощь, это будет сделано, как вы видели, мгновенно. И мы отрабатываем на этих учениях эти все мероприятия, это не скрываем.

В Европе белорусская армия – одна из самых боеспособных, и доктрина у нас – мирная. Это другие страны защиту суверенитета доверяют иностранным наемникам и контингентам. И все-равно даже плановая учеба союзной группировки вызывает различны инсинуации и фобии. Хотя Беларусь стала родным домом для сотен тысяч тех людей, у кого на своей земле неспокойно.

От литовского коммуниста Чеслава Высоцкого отказалась родина и родная жена. Свое будущее он связал с будущим Беларуси. Свой кров он нашел под крышей нашего пансионата.

Чеслав Высоцкий, постоялец Республиканского интерната ветеранов войны и труда:

Не входит в здравый смысл: Беларусь никогда-никогда не нападала. Я сколько знаю по истории, нападение было с Запада – «дранг нах остен». Эта линия все время продолжается. И в настоящее время.

Если даже по международным договоренностям – Венской конвенции – мы могли не приглашать наблюдателей. Не тот размах был у учения. Но все же распахнули шлагбаумы КПП всех полигонов.

Робин Моссинкофф, наблюдатель за учением «Запад-2017» от ОБСЕ:

Это учение – образцово-показательный пример транспорентности. Беларусь продемонстрировала, как должны проводиться такие мероприятия. Как сделать, чтобы наблюдатели имели возможность получать объективную информацию. Я благодарен белорусской стороне за приглашение международных организаций, в том числе и ОБСЕ.

Массимо Фогари, наблюдатель за учением «Запад-2017» (Италия):

Это были хорошо подготовленные, профессиональные учения. Я видел в деле белорусских и российских солдат, как они взаимодействовали, отмечу их отличную подготовку. Я – бригадный генерал, поверьте, знаю толк в таких учениях.

Интернациональный десант из 80 военных атташе и экспертов находился где угодно и все дни проведения маневров.

Ради объективного освящения учения с объективами фото- и телекамер Беларусь аккредитовала десятки иностранных СМИ. Всего – 270 человек – тактический батальон по меркам НАТО.

Сент-Пьер Реймонд, шеф бюро радио «СВС» (Канада):

Пиф-паф было красиво. Беларусь пригласила много наблюдателей и журналистов. Здесь и Красный Крест. Это очень важно, что учение открытое.

Стивен Дерикс, журналист газеты «NKC Handelsblat» (Нидерланды):

Это очень впечатляющее учение, потому что по-настоящему стреляют. Я даже немного переживаю. И когда бахнет, я уже смотрю – откуда. Да, это впечатляюще!

Журналистская гвардия смогла не только увидеть учение, но и услышать официальную точку зрения. Конечно, западные журналисты не спрашивали нашего главнокомандующего – зачем проводить маневры. Даже для тех, кто в натовских танках сломал опоры железнодорожного вокзала в Польше, понятно – любая армия должна учиться.

После увиденных возможностей союзной группировки немецких корреспондентов разволновало другое: а нападать мы не будем. Хотят ли восточные славяне войны – еще в начале 60-х лирически в творческом союзе ответили Евгений Евтушенко и Марк Бернес. Александр Лукашенко сделал это более четко.

Александр Лукашенко:

Мы не агрессивное государство. Мы вот так настрадались от войны. И вы тоже. Хоть вы и воевали против нас, с нами воевали. Вы тоже хлебнули этого горя – немцы. Поэтому ни вы не хотите воевать, я думаю. Мы тем более не хотим воевать.

Поэтому я, как президент, первый президент независимой, суверенной страны, хочу, чтобы наш народ понимал, что если вдруг, то у нас есть, чем защитить семьи, детей, жен и так далее. Я хочу обычной человеческой безопасности, к которой стремятся все государства. Никакой атаки вы от нас не ждите – ни в Германии, ни в Польше, ни в странах Балтии, ни в тем более родной Украине. Но это же славянское государство, это же наша страна, наши братья живут там. Как мы можем против них воевать.

Сейчас в соседних с Беларусью странах представители почти всех европейских армий мира. Эксперты подметили: с 1812 года французы никогда не были так близко у наших границ. Но, кстати, после Наполеоновского провала, когда коренным жителям Лазурного берега или горной Швейцарии не до шуток, они вспоминают Березину. Под Борисовом была поставлена точка и оборонительного учения этого года.

Владимир Парабкович, ветеран ВОВ:

Учения – ух, конечно, ух! Потому что мы даже оружия такого не имели. А тут и такни, и ракеты. Растет у нас хорошая смена.

Николай Кривченя, военный комиссар военного комиссариата Минской области:

Военные комиссариаты, ребята приходят интересуются: когда нас заберут, давайте быстрее, мы хотим служить в силах специальных операций.

Очень много вопросов задают: почему на наших границах, в Польше, Прибалтике, почему там американцы свои батальоны, тактические группы… То есть молодежь очень здорово интересуется, что они так делают на наших границах.

Евгений Пустовой:

Самые яркие кадры на учениях – это работа авиации, артиллерии, танков, сил спецопераций. В белорусской армии есть даже свой медицинский спецназ.

К слову сказать, посетителями этих палаточных медкабинетом стали только журналисты. С 2000 года ни один белорусский солдат не пострадал во время учений. Поражает только ОРЗ. Но чтобы не утратить навыки, хирурги в погонах проводят свои операции – медицинские.

Высот белорусская научная мысль достигал даже и в авиации. Только МИГом одним после отечественного апгрейда побили 15 мировых рекордов.

Максим Солопов, специальный корреспондент газеты «Коммерсант»:

Не так много стран, у которых есть компетенции в авиационной промышленности. То, что они здесь сохраняются, не забыты, как зачастую бывает у соседей… Те ресурсы небольшие, по сравнению с Россией, которые достались Беларуси, они поддерживаются в максимально эффективном состоянии.

Виктор Литовкин, военный обозреватель, писатель:

Сами цеха, современные производственные линии, печатают 3D-детали на принтерах. Вообще, завод оставляет очень приятное впечатление.

Российским журналистам показали и учебную войну, и реальную картину белорусского мира. От заводов до музеев. В памяти мы сохранили победы и помним уроки прошлого.

Стратегические баталии «Запад-2017» объял территорию от Балтийской акватории до Березины. И именно Синеокая была в центре тех событий. Впрочем, так всегда и было в истории войн.

Александр Лукашенко:

Лучше демонстрировать, чем воевать. Мы ни от кого не скрывали эту демонстрацию, мы показали способность наших вооруженных сил, России и Беларуси, нашей совместной группировки по обороне нашего союза и интересов наших государств.

Эти учения не носили характер, как у нас часто говорят, «показушный». Это были абсолютно практические учения – так, как это будет (не дай Бог, конечно) в реальной обстановке. Нападать мы ни на кого не собираемся. Но если нам, по-русски говоря, дадут по морде, мы ответим. Вы это увидели.