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Елфимов: кончиты и бербоки переместились на самый верх – в западные правительственные кабинеты

28 ноября 2022 09:56
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: кончиты и бербоки переместились на самый верх – в западные правительственные кабинеты-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Женщина с бородой уже была, помните? Победила (победил) на Евровидении.

Да, каких только типажей не рожает западная цивилизация! Интересно, может, это происходит из-за активного кровосмешения, которое, в свою очередь, является следствием захватнических походов, за счет которых жила и процветала издревле Европа?

Справедливости ради надо отметить: кое-какой прогресс все же есть. Ежели раньше уродцев возили по площадям и подмосткам местные карабасы-барабасы, то теперь кончиты и бербоки подчиняются только американским «импресарио». И с пыльных площадей и парапетов они переместились на самый верх – в правительственные кабинеты. Так что уродцы теперь чаще встречаются в западных дворцах и президентских люксах, нежели на панели.

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Анналена Бербок # Кончита Вурст # Фотофакт

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