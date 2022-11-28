Елфимов: кончиты и бербоки переместились на самый верх – в западные правительственные кабинеты

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Женщина с бородой уже была, помните? Победила (победил) на Евровидении.

Да, каких только типажей не рожает западная цивилизация! Интересно, может, это происходит из-за активного кровосмешения, которое, в свою очередь, является следствием захватнических походов, за счет которых жила и процветала издревле Европа?

Справедливости ради надо отметить: кое-какой прогресс все же есть. Ежели раньше уродцев возили по площадям и подмосткам местные карабасы-барабасы, то теперь кончиты и бербоки подчиняются только американским «импресарио». И с пыльных площадей и парапетов они переместились на самый верх – в правительственные кабинеты. Так что уродцы теперь чаще встречаются в западных дворцах и президентских люксах, нежели на панели.