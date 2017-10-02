Экономические и социальные двусторонние соглашения: новый законотворческий сезон открылся в двух палатах парламента

Новости Беларуси. Новый законотворческий сезон открыт сегодня в Беларуси. Депутаты нижней палаты парламента приступили к работе с самого утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламентарии уже проголосовали за внесение изменений в Закон «О национальной академии наук», утвердили соглашение о финансировании трансграничного сотрудничества, рассмотрели и актуальный нефтяной вопрос. В частности, ратифицирован протокол, который поможет повысить эффективность нефтеперерабатывающей отрасли. Всего же к рассмотрению парламентариев подготовлено около 30 документов.

Спасти и быстро отреагировать. Именно такое правило жизни работы у людей, которые за свою карьеру спасают далеко не одну человеческую жизнь. Сегодня кадры для МЧС выпускают в 5 белорусских вузах. Вот и в Бресте уже построен комплекс, который готовит новых специалистов. Это стало возможным благодаря трансграничной программе. парламентарии ратифицировали новые договоры. Бюджет программы «Польша-Беларусь-Украина» – примерно 200 миллионов евро, «Латвия-Литва-Беларусь» – свыше 80. И это, отмечает депутат Ольга Попко, уж точно пойдёт на пользу нашим приграничным районам. Сама участвовала в реализации двух трансграничных проектов. Туристических.

Ольга Попко, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

На границе Латвии и Беларуси будет организовано два внеконкурсных проекта. Один из них – это строительство дорог, которые соединяют пункты Григоровщина-Патерниеке на латвийско-белорусской границе. Второй проект – это тоже строительство пункта пропуска на латвийской границе.

Для парламентариев этот день словно 1 сентября для школьников. Новый законотворческий сезон обещает быть насыщенным. К рассмотрению подготовлено около 30 документов. А это экономические и социальные законопроекты, достаточно много и международных соглашений.

Так, ратифицированы договор о дружбе с Суданом, Грузией, депутаты высказались за внесения изменений в два декрета Президента. А ещё новшества теперь будут в работе Академии наук. Новый закон уточнит состав Президиума и порядок назначения на должность академика-секретаря.

Елена Колеснева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Даётся право Национальной академии наук избирать почётными членами НАН Беларуси иностранных граждан. Рассмотрен депутатами и актуальный нефтяной вопрос. Ратифицирован протокол, который поможет повысить эффективность нефтеперерабатывающее отрасли. Если до этого 23 миллиона тонн российской нефти поставляли через трубопровод и 1 миллион – железнодорожным транспортом. Теперь же весь объём будет поступать только по трубам. И это в плюс. Финансовый.

Петр Соловьев, депута Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Бюджет республики выигрывает, исключая поставку одного миллиона тонн нефти в Республику Беларусь железнодорожным транспортом – порядка 45 миллионов долларов в год.

Время диктует и корректировки в «Конвенцию против применения допинга». Но неизменным остаётся одно: честная борьба должна быть выше искушения так называемых лёгких побед. Ключевое место на сессии отводится, как и прежде, принятию пакета бюджетных законопроектов. Отметят это и в Совете Республики. Сегодня же сенаторы примут эстафету у депутатов.

Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь:

Особое внимание будет уделяться цифрам, которые будут зафиксированы в строчке субвенций республиканского бюджета на выплату пенсий и пособий, потому что гарантия со стороны государства – это уровень пенсий не ниже чем 40% от средней заработной платы по республике, это своевременная выплата пособий семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей.