Женская сборная Беларуси по футболу (U-15) победно стартовала на турнире развития УЕФА

В Минске стартовал турнир развития УЕФА. На этот раз на полях ассоциации «Белорусская федерация футбола» играют команды девушек до 15 лет из Беларуси, России, Узбекистана и Азербайджана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша команда свой первый матч провела против сверстниц из Азербайджана и не оставила шансов своим визави. Белоруски 8 раз поразили ворота соперниц, которые смогли ответить лишь единожды. Следующий матч отечественные футболистки проведут против оппоненток из России 19 сентября, а 22-го завершат соревнования встречей с узбекской сборной.

Татьяна Киосе, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу (У-15):

В первом тайме я, в принципе, относительно была довольна. Есть моменты. Это мы уже лично девочкам донесем. В целом неплохо сработали девочки. Я довольна. Кто-то в большей степени справился, кто-то в меньшей. Во втором тайме у девчонок немного не получилось. Но, думаю, это все поправимо, будем работать. Главное, что они будут слышать. Я знаю, что они слышат. Следующие две игры расставят все на места, будет понятно, кто лидер в этой группе.

В первом поединке вторника россиянки не оставили шансов девушкам из Узбекистана – 8:0.