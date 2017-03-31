Дружеские отношения надо развивать. День единения-2017 в Могилеве

Новости Беларуси. В преддверии Дня единения Могилев 31 марта стал местом встречи более чем полусотни представителей городов-побратимов Беларуси и России. Первая такая встреча прошла в Гомеле в 1998. С тех пор этот форум поочередно принимают в обеих странах, каждый раз доказывая, что ни годы, ни расстояние дружбе не помеха. Спустя 19 лет партнерские отношения связывают уже десятки городов и еще большее число совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юрий Прокопенко, СТВ:

Участники встречи обсуждают вопросы перспективы экономического сотрудничества. Например, по тем же поставкам лифтов здесь уже ведется конкретный диалог. Могилевское завод сегодня самый крупный производитель лифтов на территории СНГ, и в той же России устойчивый спрос на эту продукцию. Глава Волгограда Андрей Косолапов проявляет предметный интерес. Изучает лифт и снаружи, и изнутри. Как видите, ему понравилось.

В 2016 году могилевчане поставили в российские регионы почти 9 тысяч лифтов – это 70% от всего объема производства. Сейчас идут переговоры об увеличении присутствия на соседнем рынке.

Андрей Косолапов, глава Волгограда (Россия):

Привезу контакты непосредственно завода. Есть у нас в Волгограде торгово-промышленная палата и администрация, которая занимается многоквартирными домами. Вся информация, которую я сегодня получу здесь, будет в полном объеме доставлена им. Белорусская продукция у россиян в первую очередь ассоциируется с качеством. Неважно, автомобили, лифты или продукты питания. Гости признаются: за молочкой и мясными изделиями из Беларуси в их магазинах выстраиваются очереди.

Илья Беспалов, заместитель главы администрации Тулы (Россия):

В Беларуси вся продукция делается из натурального сырья, без добавок и так далее. Россияне понимают, что она сделана по ГОСТу, причем по тому ГОСТу, который действовал в Советском Союзе. Это вкус знакомый с детства.

Прямо во время встречи в Могилеве стороны договорились о проведении новых ярмарок. Белорусское присутствие в российских регионах станет еще больше. Игорь Калашников, глава администрации Пскова (Россия):

Я считаю, что самое главное в этом форуме – это личный контакт. Я очень много вижу знакомых лиц. Много таких устных переговоров провел о намерениях. Считаю, что это очень важно. Города-побратимы намерены развивать сотрудничество и в образовании, медицине, культуре, молодежной политике. Ведь социальные связи всегда были основой экономического взаимодействия. Делегация из Великого Новгорода заинтересовалась могилевскими музеями. Россияне хотят организовать сюда школьные турпоездки.

Алексей Шишкин, управляющий делами администрации Великого Новгорода (Россия):

Сегодня если мы ту самобытность, которая есть у отдельно взятых территорий, будем преподносить для других территорий, например россияне для белорусов, а белорусы для россиян, это будет духовно обогащать.