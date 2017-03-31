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Дружеские отношения надо развивать. День единения-2017 в Могилеве

31 марта 2017 18:40
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Новости Беларуси. В преддверии Дня единения Могилев 31 марта стал местом встречи более чем полусотни представителей городов-побратимов Беларуси и России.

Первая такая встреча прошла в Гомеле в 1998.

С тех пор этот форум поочередно принимают в обеих странах, каждый раз доказывая, что ни годы, ни расстояние дружбе не помеха. Спустя 19 лет партнерские отношения связывают уже десятки городов и еще большее число совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Участники встречи обсуждают вопросы перспективы экономического сотрудничества. Например, по тем же поставкам лифтов здесь уже ведется конкретный диалог. Могилевское завод сегодня самый крупный производитель лифтов на территории СНГ, и в  той же России устойчивый спрос на эту продукцию.

Глава Волгограда Андрей Косолапов проявляет предметный интерес. Изучает лифт и снаружи, и изнутри. Как видите, ему понравилось.

Дружеские отношения надо развивать. День единения-2017 в Могилеве-1

В 2016 году могилевчане поставили в российские регионы почти 9 тысяч лифтов – это 70% от всего объема производства. Сейчас идут переговоры об увеличении присутствия на соседнем рынке.

Андрей Косолапов, глава Волгограда (Россия):
Привезу контакты непосредственно завода. Есть у нас в Волгограде торгово-промышленная палата и администрация, которая занимается многоквартирными домами. Вся информация, которую я сегодня получу здесь, будет в полном объеме доставлена им.

Белорусская продукция у россиян в первую очередь ассоциируется с качеством. Неважно, автомобили, лифты или продукты питания. Гости признаются: за молочкой и мясными изделиями из Беларуси в их магазинах выстраиваются очереди.

Дружеские отношения надо развивать. День единения-2017 в Могилеве-4

Илья Беспалов, заместитель главы администрации Тулы (Россия):
В Беларуси вся продукция делается из натурального сырья, без добавок и так далее. Россияне понимают, что она сделана по ГОСТу, причем по тому ГОСТу, который действовал в Советском Союзе. Это вкус знакомый с детства.

Прямо во время встречи в Могилеве стороны договорились о проведении новых ярмарок. Белорусское присутствие в российских регионах станет еще больше.

Игорь Калашников, глава администрации Пскова (Россия):
Я считаю, что самое главное в этом форуме – это личный контакт. Я очень много вижу знакомых лиц. Много таких устных переговоров провел о намерениях. Считаю, что это очень важно.

Города-побратимы намерены развивать сотрудничество и в образовании, медицине, культуре, молодежной политике. Ведь социальные связи всегда были основой экономического взаимодействия. Делегация из Великого Новгорода заинтересовалась могилевскими музеями. Россияне хотят организовать сюда школьные турпоездки.

Дружеские отношения надо развивать. День единения-2017 в Могилеве-7

Алексей Шишкин, управляющий делами администрации Великого Новгорода (Россия):
Сегодня если мы ту самобытность, которая есть у отдельно взятых территорий, будем преподносить для других территорий, например россияне для белорусов, а белорусы для россиян, это будет духовно обогащать.

Анна Куманова, заместитель главы администрации Лобни (Россия):
У нас сложились такие очень хорошие, человеческие, дружеские отношения. Я считаю, что их надо развивать.

Новые контакты и новые возможности отразились не только в устных договоренностях, но и на бумаге. Шарковщинский район Витебской области и Псковский район, соответственно области Псковской, подписали договор о породнении.

# Беларусь-Россия # Фотофакт # Илья Беспалов # Юрий Прокопенко # игорь калашников # Андрей Косолапов # Алексей Шишкин # Анна Куманова

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