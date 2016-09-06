Досрочное голосование за рубежом: как, где и зачем

Новости Беларуси. Практика досрочного голосования существует не только в нашей стране. Это принято во многих государствах мира и отвечает международным стандартам, в том числе, рекомендациям ОБСЕ. Об особенностях досрочного волеизъявления граждан за рубежом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2016 год по плотности выборов в Европе, да и мире, действительно насыщенный: парламентская кампания в России, борьба за Белый дом, гонка политиков за федеральные земли Германии. И совсем немного остается до момента, когда станет известно, какой будет палата представителей шестого созыва Беларуси.

Объединяет эти страны и избирательные процессы важный элемент – досрочное голосование.

Оно уже давно стало нормой в мировой практике, а дом храбрых и земля свободных – США – по традиции из этого делают целое шоу.

Барак Обама, Президент США:

Все жители США голосуют досрочно. И если у вас есть возможность, обязательно сходите на участок и проголосуйте с энтузиазмом и улыбкой на лице.

Как и в Беларуси, народные массы в Финляндии идут на участки за неделю до дня Икс, но без документов – достаточно домашнего адреса. И так голосуют миллионы финнов (на последних выборах это была половина населения).

Причём и в США, и в Скандинавии не нужно искать причину, чтобы проголосовать досрочно.

Алексей Беляев, политолог:

И для Западной Европы, и для Соединённых Штатов Америки, для ряда азиатских государств практика досрочного голосования является вполне обыденной.

Не только досрочное, но и сам день выборов категорически не игнорируют жители Греции. Страна-родоначальница демократии в случае неявки избирателя может посадить на год, таковы правила.

В Пакистане те, кто проигнорировал или же призывал к бойкоту избирательного процесса, могут отправиться на 5-летнюю каторгу.

В Беларуси, конечно же, ничего такого нет и в помине.

Зато в синеокой есть как минимум три Дон Кихота, которые каждый раз аккурат под выборы выходят на борьбу с ветряными мельницами. С каждым годом у этого зрелища все меньше и белорусских, и международных зрителей. А крик не-святой троицы все больше напоминает истеричный вой.

Алексей Беляев, политолог:

Это попытка использовать любые аргументы для того, чтобы просто продвигать заранее обозначенную точку зрения. И аргумент о том, что недемократичными являются досрочные выборы – это аргумент, который просто пытается опорочить существующую у нас избирательную систему.

Ведь когда нечего предложить стране для её развития, начинаются призывы выйти на площадь.

А что на ней? На этот вопрос так называемая «оппозиция» ответа не имеет, и это чётко показала предыдущая кампания в стране. Покричали в рупор у Ратуши, подождали милицию (она не пришла). Спектакль для международного сообщества не получился, можно расходиться: деньги не отработали.

И наверняка так будет и в этот раз – оппозиционные директора землетрясений не заручились поддержкой народа просто потому, что разрушать и кричать что все плохо – легко.