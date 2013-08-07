Новости Беларуси. Невыполненные обещания. Долгострои Бреста стали одними из лидеров анти-рейтинга звонков на горячую линию специальной рабочей группы. Напомним, она создана по поручению президента и призвана решать проблемные вопросы в строительной отрасли.

Дома от строительной компании «Облик» в Бресте давно стали притчей во языцех. Почти все возводятся с многолетним превышением строительных норм. Но «Обликовсковские» здания – это не просто имя нарицательное, а конкретные квадратные метры, которых с 2010 года не могут дождаться ни льготники, ни дольщики, внесшие 100-процентную предоплату за свои квартиры. Эти дома взяты на особый контроль рабочей группой по проблемам в строительстве.

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Беларуси, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Разбирайтесь по этой проблеме по «обликовским» домам. Значит, вот неделя вам срока. Ну, максимум 10 дней. Вот все заявления, которые были сделаны здесь зампредом облисполкома о том, что у него проблем нет, и все 33 дома он введет в этом году, вот, пожалуйста, из этих 33 домов проедьте и посмотрите. И, значит, соответствующие выводы мы будем делать.

Всего в Бресте сейчас 33 долгостроя. Большинство из них руководство области обещает ввести в эксплуатацию до конца этого года. Однако по многим домам до сих пор не решен вопрос с финансированием. Так что непонятно, будут ли выполнены данные обещания. Но даже если эти дома исчезнут из списка долгостроев, то неминуемо появятся новые затянутые стройки.

Из 57 зданий, запланированных к постройке, только 7 обеспечены финансово. Мощности брестского домостроительного комбината не хватает, чтобы построить в области необходимое количество панельных домов. Поэтому даже льготникам предлагают квартиры в кирпичных зданиях, где метр стоит существенно дороже.

Андрей Кобяков:

Вы сами своими решениями продуцируете проблему, когда в районных центрах вы предлагаете строить жилье, стоимость квадратного метра которого не в состоянии оплатить ни один житель этого района.

На Могилевщине проблема с долгостроями стоит не так остро. Их здесь всего 22 против 33 брестских. 7 августа представители рабочей группы проверили, как идет работа на затянувшихся стройках.

Людмила Непапушева, начальник отдела КГК Могилевской области:

На всех объектах работа активизирована, поскольку задача сегодня состоит очень глобальная. Это 22 дома многоквартирных, которые необходимо ввести по декабрь месяц.

На особом контроле дом в микрорайоне Спутник. Эту стройку не могут закончить с 2010 года. Сейчас установлен новый срок ввода здания в эксплуатацию – конец сентября.

Чтобы уложиться в график, на объекте круглосуточно и без выходных работают два подрядчика. И тем не менее, конца стройки пока не видно. Дом возведен только на 75%.

Всего подобных долгостроев на Могилевщине больше двух десятков. Не самый плохой показатель по республике, однако за каждым таким домом ожидания десятков семей.

Игорь Лишай, директор РУП «Стройтехнорм»:

Мы запланировали на следующую неделю Бобруйск. Там 7 домов в Бобруйске, которые должны быть введены в этом году. Это треть практически от проблемных всех домов. До конца августа будем ситуацию мониторить, посещать и докладывать уже на уровне Главы Администрации Президента, как выполняются те обещания, которые людям даны.

Многие из проблемных домов на Могилевщене будут сданы уже в ближайшие пару месяцев, а вот большинству брестских дольщиков придется в лучшем случае ждать до декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.