Договор о создании Союзного государства требует актуализации – Суриков

За прошедшие годы успешно решен ряд вопросов. Однако с учетом формирования нового евразийского пространства, перед двумя странами стоит задача привести положения договора в соответствие с сегодняшней реальностью. Кроме того, Беларусь и Россия продолжают работу над интеграционными проектами. Так, дипломат видит перспективу в автомобилестроении. В частности, в создании союзного трактора.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Мы продолжаем движение, пусть пока не очень спешно, что желательно ускорить, над автомобильными делами. У нас не все получилось с МАЗ–КамАЗ, но есть другие форматы, надо смотреть. Возможно, КамАЗ в содружестве с ГАЗом, МАЗ в содружестве с ЛиАЗом – автобусы, что-то может быть. Я думаю, скоро начнет движение тема союзного трактора. Минский тракторный, моторный и российский производитель этой же техники должны все-таки выйти на разумное понимание, как создать единые модели для всех рынков, евразийских в первую очередь. И в том числе конкурентные модели для третьих рынков.

Российская сторона отмечает динамику двусторонних отношений, а также увеличение товарооборота.