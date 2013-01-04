Прямой эфир

Добросовестным налогоплательщикам, гражданам, руководителям не стоит бояться Комитета государственного контроля

04 января 2013 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Контроль за реализацией инвестпроектов и ходом модернизации предприятий — в числе основных задач Комитета госконтроля Минской области. От этой работы во многом зависит дальнейшее экономическое развитие региона.

Сегодня коллективу Комитета госконтроля Минской области представили нового руководителя Валерия Стадольника. Новый руководитель отметил, что материальная база, бюджетная и налоговая сферы, расход государственных средств должен быть рациональным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Стадольник, председатель Комитета государственного контроля Минской области:
Добросовестным налогоплательщикам, гражданам, руководителям не стоит бояться Комитета государственного контроля. Естественно наш упор будет сделан прежде всего на выявление нарушителей законодательства и применение к ним в соответствии с законодательством мер ответственности.

# Комитет госконтроля

Другие новости рубрики

Все новости
Интеграция во благо человека. Под таким девизом пройдет председательство Беларуси в СНГ в 2013 году
04 января 2013 11:04

Интеграция во благо человека. Под таким девизом пройдет председательство Беларуси в СНГ в 2013 году

Финансирование учреждений образования Беларуси в этом году увеличится
04 января 2013 11:04

Финансирование учреждений образования Беларуси в этом году увеличится

Актер Жерар Депардье получил российское гражданство
03 января 2013 19:28

Актер Жерар Депардье получил российское гражданство