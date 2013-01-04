Новости Беларуси. Контроль за реализацией инвестпроектов и ходом модернизации предприятий — в числе основных задач Комитета госконтроля Минской области. От этой работы во многом зависит дальнейшее экономическое развитие региона.

Сегодня коллективу Комитета госконтроля Минской области представили нового руководителя Валерия Стадольника. Новый руководитель отметил, что материальная база, бюджетная и налоговая сферы, расход государственных средств должен быть рациональным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Стадольник, председатель Комитета государственного контроля Минской области:

Добросовестным налогоплательщикам, гражданам, руководителям не стоит бояться Комитета государственного контроля. Естественно наш упор будет сделан прежде всего на выявление нарушителей законодательства и применение к ним в соответствии с законодательством мер ответственности.