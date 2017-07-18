«Для конструктивного диалога необходимо развивать отношения между Беларусью и европейскими институтами»
Новости Беларуси. Беларусь может сыграть активную роль в обновлении диалога между Востоком и Западом. Речь об этом 18 июля шла на встрече белорусских парламентариев с европейскими коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В составе зарубежной делегации – депутаты из Германии, Латвии, Литвы и Польши. Стороны обсудили отношения Евросоюза и Беларуси. Главные темы обсуждений – отношения ЕС и Беларуси, устранение препятствий на пути к более тесному сотрудничеству.
Визит европарламентариев проходит на фоне недавно завершившейся в Минске летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Кроме позитивных отзывов гостей о форуме, в центре внимания и миротворческая инициатива Беларуси о запуске общеевропейского саммита «Хельсинки-2».
Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Наши отношения выстраиваются достаточно позитивно, и мы набираем определенные обороты. Мы всегда являлась надежным партнером, причем не только с точки зрения поддержания социально-экономической стабильности в регионе, но и по другим очень важным вопросам европейского значения.
Богдан Здроевский, председатель делегации Европейского парламента по связям с Беларусью, депутат Европарламента от Польши:
Для достижения конструктивного диалога необходимо развивать отношения между Беларусью и европейскими институтами. Позитивная динамика заметна в дополнительной поддержке развития Болонского процесса, фитосанитарного контроля, достигнут определенный прогресс в рамках совместного мониторинга за качеством атмосферного воздуха и по профилактике чрезвычайных ситуаций. Особое внимание мы уделяем вопросам взаимодействия в рамках инициативы «Восточного партнерства» и «Евронест».
Отношения Беларуси и Евросоюза в последнее время заметно активизировались. Это уже второй официальный визит представителей Европарламента под руководством главы делегации Богдана Здроевского. Политики Старого света рассматривают Беларусь как удобную и надежную переговорную площадку. Деловой интерес у бизнеса. Стороны регулярно встречаются на экономических форумах. Половина иностранных инвестиций, привлеченных в экономику Беларуси, приходится на долю Евросоюза. Кроме того, Европа сегодня второй по значимости рынок для отечественного экспорта.