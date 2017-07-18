«Для конструктивного диалога необходимо развивать отношения между Беларусью и европейскими институтами»

Новости Беларуси. Беларусь может сыграть активную роль в обновлении диалога между Востоком и Западом. Речь об этом 18 июля шла на встрече белорусских парламентариев с европейскими коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе зарубежной делегации – депутаты из Германии, Латвии, Литвы и Польши. Стороны обсудили отношения Евросоюза и Беларуси. Главные темы обсуждений – отношения ЕС и Беларуси, устранение препятствий на пути к более тесному сотрудничеству.

Визит европарламентариев проходит на фоне недавно завершившейся в Минске летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Кроме позитивных отзывов гостей о форуме, в центре внимания и миротворческая инициатива Беларуси о запуске общеевропейского саммита «Хельсинки-2».