Для белорусских и российских предприятий должны быть созданы равные условия на территории двух стран – Григорий Рапота

Новости Беларуси. Для белорусских и российских предприятий должны быть созданы равные условия на территории двух стран. Об этом 1 апреля заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на встрече с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.

Говорили и о проведении союзного Совмина. Как ожидается, он пройдет в мае-июне в России. Шла речь и о проектах по созданию совместных транснациональных корпораций, что необходимо сделать для проведения единой промышленной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Одним из конечных итогов такой политики, если удастся сторонам договориться, — это дать ощущение производителям российским и белорусским чувствовать себя на территории друг друга также как дома, то есть создать им равные условия на всей территории Союзного государства. Это та серьезная задача, которую мы (это все структуры, которые этим занимаются) решили достаточно успешно в отношении граждан России и Беларуси.