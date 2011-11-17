Депутат Анатолий Глаз: Белорусский закон «О массовых мероприятиях» ничем не хуже европейских и американских. А в плане ответственности – даже либеральнее

В Беларуси законодательно усилены меры общественной безопасности. Соответствующие изменения в Закон «О массовых мероприятиях» подписаны президентом.

Теперь сведения об акциях запрещено распространять во всех СМИ и сети интернет до получения официального разрешения. Не допускается привлекать людей к участию в митингах и уличных шествиях за вознаграждение. Лица, ранее нарушавшие закон о подобных мероприятиях, не имеют право быть их организаторами.

Среди новшеств – включение в список массовых мероприятий так называемых флэшмобов. Также в Беларуси законодательно запрещено финансирование из-за рубежа политических партий и общественных объединений. Ужесточена ответственность за сотрудничество с иностранными спецслужбами. За шпионаж, агентурную деятельность предусмотрено уголовное наказание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принятие новой редакции закона «О массовых мероприятиях» прокомментировал Анатолий Глаз, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат Анатолий Глаз:

Необходимость принятия поправок в закон «О массовых мероприятиях» вызвана двумя позициями: первая – с момента принятия закона прошло достаточно много времени и появилось достаточно много реалий в отрасли интернета, законодательных изменений. Надо было их привести в соответствие.

Вторая позиция вызвана тем, что в последние годы вопросы обеспечения безопасности граждан вышли на одно из первых мест. Поэтому основная задача – обеспечить достаточные меры для граждан нашего государства с помощью законодательства, в том числе о массовых мероприятиях.

Каковы принципы нововведения?

Депутат Анатолий Глаз:

В перечень средств, используемых для организации массовых мероприятий, включен интернет. Это реалия, которой в редакции прошлого закона не было. Регулирование этой реалии осуществляется не только в нашем государстве. Практически каждое государство думает, как регулировать интернет.

Мы конкретизировали позиции безопасности. Определили учреждения, около которых нельзя проводить массовые мероприятия. Мы расширили перечень этих учреждений, туда попали оборонные предприятия, объекты ядерной безопасности.

Наших оппонентов не устраивает, что – человек, привлеченный к административной ответственности за несанкционированное поведение или нарушение закона о массовых мероприятиях, в течение года не может выступать. Эта норма содержится практически в каждом законодательстве европейской страны. К примеру, законодательство в ФРГ наиболее жесткое и четкое. Там отказ может получить организатор проведения массового мероприятия просто потому, что он каким-то образом по своей лояльности не устраивает власть.

Поэтому ничего нового из того, что высказывают оппоненты, мы на сегодня не встретили. У нас разрешительный принцип, он действует в половине стран Европы. Каждая страна определяет меры безопасности своих граждан. Мы считаем, что сегодня это правильно.

Мы детально изучили опыт более 20 стран Европы, Азии, США и стран СНГ. Со всей ответственностью заявляю, что наш закон ничем в худшую сторону не отличается от их законов. Что же касается мер ответственности, то наш закон если не наиболее, то один из самых либеральных.

В Европе ужесточается меры по отношению к участникам акций протестов. И, тем не менее, шаги Беларуси в этом направлении Европой очень критикуются.

Депутат Анатолий Глаз:

В рядах наших оппонентов существует аксиома о двух мнениях: есть их мнение и неправильное мнение. Это двойные стандарты.