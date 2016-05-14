Делегатов 5-го Всебелорусского народного собрания начали выбирать в Витебской области

Новости Беларуси. Делегатов 5-го Всебелорусского народного собрания выбирают в регионах республики. Впрочем, подготовка к этому ответственному событию уже давно ведется по всей стране. Состоится оно, напомню, 22 июня. Состав делегатов должен стать известен уже 23 мая. В Витебской области имена представителей региона на Всебелорусском народном собрании назовут еще раньше.

Поднятая вверх рука – отданный голос за делегата Всебелорусского народного собрания. 260 уполномоченных выбирают тех, кому представлять их интересы на всенародном форуме. Так, 32 кандидата отправятся в Минск от Полоцкого района. Люди, которые знают о жизни белорусского региона, что называется, изнутри.

Наблюдая за тем, как эта стеклонить наматывается на катушку, Татьяна, оператор крутильного оборудования, сравнивает: так день за днем, событие за событием, течет и ее жизнь. Но уже в июне ей впервые предстоит закрутиться в вихре событий всенародного собрания.

Татьяна Пашковская, оператор крутильного оборудования завода:

На собрании будет рассматриваться вопрос по поводу экономики. Также это исходит от нашего завода: чем лучше мы работаем, чем больше будет избыток продукции, экономика будет расти, естественно, и наша зарплата и благосостояние наших работников.

А вот доктор Одинцова к предстоящему форуму подходит со свойственной ей хирургической педантичностью. Сегодня врач вспоминает, как после третьего Всебелорусского народного собрания ей пришлось удалять пережитки прошлого из организма под названием медицина.

Светлана Одинцова, заместитель главного врача Полоцкой центральной городской больницы:

Были поставлены задачи реорганизации, реконструкции, операционные блоки, открытие больниц. И, казалось, что это вообще очень далеко. С этого момента пошла и компьютеризация, форма работы, организация работы, обновилась полностью материально-техническая база.

В списке делегатов, как и на предыдущих всенародных собраниях, люди самых разных возрастов и профессий: аграрии и промышленники, военные и ученые, представители науки и культуры, студенты и преподаватели. Все те, кто готов участвовать в решении серьезных вопросов.

Владимир Северин, заместитель председателя Витебского областного организационного комитета по подготовке и проведению V Всебелорусского народного собрания:

Высказываются пожелания городским районным комитетом выбирать людей наиболее авторитетных, известных, добившихся положительных результатов в своей деятельности.

Анна Серко, первый секретарь Полоцкой районной организации БРСМ:

Это очень почетно, волнительно представлять молодежь. Меня будут интересовать вопросы реализации государственной молодежной политики, образования, молодой семьи, молодых рабочих специалистов.

С географического центра Европы – Полоцка – фактически и стартовали выборы делегатов на Всебелорусское народное собрание от Витебского региона. Их будет 350. Последние имена станут известны 19 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.