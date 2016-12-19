Делегация из Малайзии во главе со спикером парламента прибудет в Минске 19 декабря

Новости Беларуси. Белорусский интерес на растущем рынке стран Юго-Восточной Азии. 19 декабря в Минске к работе приступит делегация из Малайзии во главе со спикером парламента Пандикаром Амином Мулиа. Запланирован ряд официальных встреч. Особое внимание будет уделено созданию законодательной основы для дальнейшего развития торговых отношений. В ходе визита гости также посетят Минский тракторный завод и БелАЗ.

Сейчас в белорусском экспорте в Малайзию преобладает поставка калийных удобрений. Только в 2015 году отгружено более 400 тысяч тонн хлористого калия.

О наращивании поставок речь будет идти и на местном уровне. Малайзийская делегация встретится с руководством Минской области. Планируется наладить прямые связи между столичным регионом и вторым по величине штатом Малайзии – Сабахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.