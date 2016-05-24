Дату парламентских выборов назовут не позднее 10 июня: подготовку к избирательной кампании обсудили на совещании у Президента

Новости Беларуси. Независимость страны и благосостояние белорусского народа – эти критерии должны стать главным ориентиром для предстоящей электоральной кампании. На это сегодня обратил внимание Президент Беларуси. Во Дворце Независимости состоялось совещание, на котором обсуждали организацию будущих парламентских выборов.

Менее месяца назад вопросы совершенствования избирательного процесса, в том числе с учетом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, уже поднимались главой государства. Белорусское законодательство позволяет провести избирательную кампанию в соответствии с международными принципами и стандартами, –подчеркнул сегодня Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Законодательство Беларуси соответствует международным принципам, учитывает сложившиеся в нашей стране правила, традиции проведения выборов. Мы воспринимаем это как должное. И, соответственно, помалкиваем иногда. Однако скромности здесь быть не должно. Опять же, об этом нужно прямо говорить. Более того, вот мы сейчас наблюдаем окончание президентской кампании в Австрии. Я, насколько это возможно, отслеживая ситуацию, заметил, что до момента подсчета голосов поданных по почте, лидировал один кандидат. После того, как подсчитали бюллетени и голоса по почте, всего лишь на 31 тысячу победил совершенно другой. Представьте такую ситуацию в Беларуси: что бы с нами было, если бы такое произошло? Тем не менее, это считается нормальным. Поэтому говорить о том, что у нас якобы законодательство плохое по выборам и Президента, и депутатов парламента, местных советов, посыпать пеплом голову не следует. У нас нормальное законодательство. И я просил бы обратить внимание – не хочу это скрывать – органов власти, присутствующих здесь, на будущее руководство Палаты представителей и нашего сената. Вы знаете, что Палата представителей – это 100% профессиональный парламент, они не совмещают свои должности. В сенате у нас два руководителя и руководители комиссий являются освобожденными. Тут прятать нечего. Я бы попросил органы власти через соответствующие структуры, с которыми вы, в общем-то, работаете, чтобы мы поддержали кандидатов очень профессиональных и опытных. Это они будут, в основном, организовывать работу и нижней, и верхней палаты парламента. Еще раз подчеркиваю: прятать эти проблемы нечего. Надо на таких кандидатов делать ставку. Если нужна им будет поддержка, значит надо их поддержать. Не важно, каким политическим течениям они будут принадлежать. Не важно. Главное, чтобы это были честные и порядочные люди. Результатом сегодняшнего совещания должна стать выработка тех флажков, той колеи, в которой должны двигаться кандидаты в высший законодательный орган. Никто не станет оспаривать, что одним из критериев будущего депутата в парламент должен явиться вопрос независимости нашего государства. Если кто-то выступает против, мы должны им просто объявлять войну. Один из критериев – повышение благосостояния наших людей. Если кто-то задумает проводить какие-то непонятные радикальные шоковые реформы в ущерб жизни наших людей, мы должны объявлять таким кандидатам войну. И вот ряд таких критериев мы должны выработать.

Полномочия нижней палаты парламента заканчиваются 17 октября. Предельный срок проведения выборов — 11 сентября. В соответствии с законом дата должна быть объявлена не позднее 10 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.