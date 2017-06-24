Прямой эфир

Что планируют обсудить на переговорах президентов Беларуси и Вьетнама 26-28 июня

24 июня 2017 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси проведет переговоры с лидером Вьетнама. Чан Дай Куанг 26-28 июня посетит с официальным визитом нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 июня стало известно, что встреча глав двух государств запланирована на ближайший вторник.

Она пройдет во Дворце Независимости в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием членов делегаций.

Что планируют обсудить на переговорах президентов Беларуси и Вьетнама 26-28 июня-1

Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества.

Главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия.

В этот же день Александр Лукашенко и его вьетнамский коллега примут участие в открытии совместного бизнес-форума двух стран. Вьетнам входит в ряд приоритетных партнеров Беларуси в Азиатском регионе. Сегодня эта страна стремительно развивается, в том числе и экономически.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-Вьетнам # Чан Дай Куанг

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел ЦЕИ: надо не железные занавесы строить, а вместе наводить мосты
24 июня 2017 17:40

Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел ЦЕИ: надо не железные занавесы строить, а вместе наводить мосты

«Для Минска это отличная возможность презентовать себя»: депутаты Бундестага о 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
24 июня 2017 17:32

«Для Минска это отличная возможность презентовать себя»: депутаты Бундестага о 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

ЖКХ, образование, предпринимательство: какие задачи Президент поставил 23 июня перед Администрацией
23 июня 2017 18:25

ЖКХ, образование, предпринимательство: какие задачи Президент поставил 23 июня перед Администрацией