Что планируют обсудить на переговорах президентов Беларуси и Вьетнама 26-28 июня

Она пройдет во Дворце Независимости в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием членов делегаций.

Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества.

Главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия.

В этот же день Александр Лукашенко и его вьетнамский коллега примут участие в открытии совместного бизнес-форума двух стран. Вьетнам входит в ряд приоритетных партнеров Беларуси в Азиатском регионе. Сегодня эта страна стремительно развивается, в том числе и экономически.