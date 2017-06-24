Что планируют обсудить на переговорах президентов Беларуси и Вьетнама 26-28 июня

Новости Беларуси. Президент Беларуси проведет переговоры с лидером Вьетнама. Чан Дай Куанг 26-28 июня посетит с официальным визитом нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 июня стало известно, что встреча глав двух государств запланирована на ближайший вторник.
Она пройдет во Дворце Независимости в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием членов делегаций.
Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества.
Главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия.
В этот же день Александр Лукашенко и его вьетнамский коллега примут участие в открытии совместного бизнес-форума двух стран. Вьетнам входит в ряд приоритетных партнеров Беларуси в Азиатском регионе. Сегодня эта страна стремительно развивается, в том числе и экономически.