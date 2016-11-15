Часть неэффективно используемых зданий в районе площади Якуба Коласа перейдет в оперативное управление ПВТ

Новости Беларуси. Белорусская силиконовая долина придет в центр Минска. Часть неэффективно используемых зданий в районе площади Якуба Коласа перейдет в оперативное управление Парка высоких технологий. Такое решение 15 ноября было озвучено на совещании у Президента, где шла речь о нерациональном использовании госимущества.

В частности, давно пустуют почти два десятка зданий Минского объединения вычислительной техники. Еще в начале 2014 года глава государства распорядился об их отчуждении. В течение года имущество должно было быть реализовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рабочая группа, в состав которой вошли представители заинтересованных органов, в том числе Комитета государственного контроля, в 2014-2015 годах провела четыре открытых аукциона, а воз, как говорится, и ныне там. Ни один из них не был признан состоявшимся из-за отсутствия участников. Поэтому, учитывая, что место привлекательное, учитывая то, что соответствующие службы меня информируют о разного рода хитросплетениях вокруг этого вопроса (естественно, кто-то пошел по родственникам, знакомым, кто-то кого-то лоббирует, кто-то хочет бесплатно, в общем, лезут, суют голову в петлю без принуждения, кому-то хочется из чиновников и желающих сесть в тюрьму), учитывая все это, я хотел посмотреть на этот вопрос лично и публично, чтобы больше не было разговоров, что тут кто-то за спиной у Президента крутит-вертит.

От участников совещания я хочу услышать ответы на следующие вопросы. Во-первых, какие конкретно предложения внесены потенциальным покупателям. Но самый главный вопрос: почему в таком месте государство в лице горисполкома и правительства отказывается от использования в интересах того же государства этих площадей? Это что, нежелание, неспособность, или есть объективные причины оттолкнуться, отпихнуться от этих площадей? А уже во-вторых – предложения потенциальных покупателей. В-третьих, насколько они соответствуют требованиям градостроительных норм и выгодны ли государству. У нас часто бывает так: «Раз завтра Президенту отчитываться, давай любыми судьбами пихнем, спихнем, что-то подготовим, чтобы только было тихо, шито-крыто». Четвертое: учтены ли интересы рядовых граждан в проекте распоряжения и на каких условиях будет осуществлена продажа. И пятое: рациональны ли предложения и вообще предложенные подходы в целом.

Здания Минского объединения вычислительной техники находятся в центре города: на пересечении улиц Кульман, Веры Хоружей и Якуба Коласа. Место привлекательное для инвестора, однако пока ни один из организованных аукционов не завершился успехом.

Новые возможности для отчуждения объектов должны появится благодаря распоряжению Президента. Проект документа подготовлен правительством. По поручению главы государства в течение двух лет в районе площади Якуба Коласа должны разместиться наукоемкие высокотехнологичные производства. Здесь создадут условия для работы программистов и компаний, планирующих развивать новые бизнес-идеи.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

Территорию будет осваивать Парк высоких технологий. Но и будут и частные инвесторы, которые будут вносить сопутствующие направления в сфере обслуживания, торговли, общественного питания, создания спортивных площадок в том числе, чтобы эта территория в центре Минска отвечала самым современным требованиям.

Парк высоких технологий планирует вложить в развитие комплекса около 30 миллионов рублей. Президент поручил утвердить единую концепцию внешнего облика зданий. Интересы всех субъектов, которые уже находятся и работают на этой территории, будут соблюдены с позиции законодательства. Необходимые решения уже разработаны.