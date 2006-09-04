Центризбирком предлагает отменить второй тур выборов депутатов в местные Советы

Разработанные поправки в избирательное законодательство Беларуси предусматривают отмену второго тура голосования по выборам в местные Советы депутатов. Данные изменения и дополнения находятся на рассмотрении Палаты представителей. Такую информацию сообщили в ЦИК.

Согласно действующему закону, чтобы стать депутатом местного Совета, кандидату необходимо в первом туре набрать более 50% голосов избирателей от принявших участие в выборах или опередить своего соперника во втором туре.

Практика показала, что лидер, который определился в первом туре, побеждает и во втором. Кроме того, если во время первого тура голосования выборы идут по всей стране и явка, как правило, превышает требуемое количество - 50% от списка избирателей, то во втором туре остаются только отдельные округа, и активность граждан значительно ниже. Иногда выборы в некоторых округах даже признаются несостоявшимися. Поэтому ЦИК считает предложения о переходе на мажоритарную систему относительного большинства весьма целесообразными.

Сегодня на местных выборах в Беларуси действует мажоритарная система абсолютного большинства, когда кандидату требуется набрать более 50% голосов. При относительном большинстве победителем становится тот, кто получил больше голосов, чем соперники. Именно такая система работает в тех странах, где участие в выборах является необязательным.