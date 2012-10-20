Бывшее здание Национальной библиотеки отдали белорусским сенаторам

Важным событием недели стали первые заседания двух палат белорусского парламента. Новые депутаты Совета Республики отметили заодно новоселье. Пришел на новоселье и Президент.

Старый Совет Республики смотрит прямо на новый. Переезжать далеко и долго не пришлось. По задумке проектировщиков, вся внешняя оболочка, то есть архитектура бывшей библиотеки сохранилась. А вот начинка — вся новая. В здании еще не выветрился запах краски и свежего ремонта. 2 года понадобилось, чтобы бывшая «ленинка» превратилась в верхнюю палату парламента. Это было поручение Президента.

Николай Корбут, управляющий делами Президента Республики Беларусь:

У нас соответствующая перепланировка. Выполнены все ремонтные работы по помещению. Более тысячи метров квадратных дополнительных площадей, в том числе эта новая пристройка, это 700 метров квадратных.

Строго и со вкусом — это первое впечатление. Внутри - рабочие кабинеты сенаторов, залы для заседаний и международных встреч прошли серьезную техническую модернизацию. Теперь здесь современные компьютеры и телекоммуникационные системы. Можно экскурсии водить — предложил Александр Лукашенко. Журналисты же подметили детали — в 4-этажном здании теперь оборудован подъемный лифт для людей с ограниченными возможностями и прозрачный пресс-центр специально для прессы. Все без особых изысков, но удобно — для работы.

Многие сенаторы пришли заранее. Нужно еще найти свое место в зале. Он расположился на месте бывшего книжного хранилища. «Посвободнее будет» - сравнивали опытные парламентарии. Таких в новом составе 17. Новички рассказывали — в чем для них смысл предстоящей работы в совете республике.

Нина Позняк, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

В канун избрания в Совета Республики у меня родилась внучка, я конечно же хочу, чтобы у моей внучки, две они у нас, мои дети, мой город, моя страна жили в замечательных условиях, чтобы было хорошо, чтобы наша Беларусь процветала.

Первую сессию открыла глава Центризбиркома - Лидия Ермошина под звуки гимна, который оказался под стать академической атмосфере.

В Совет Республики избрано 56 человек плюс один назначен по президентской квоте. Более трети — женщины. Все люди опытные и мудрые — губернаторы, промышленники, ученые, педагоги, медики, предприниматели. У верхней палаты парламента - особое место в политической системе страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не секрет, что некоторые наши недоброжелатели называют Совет Республики якобы излишним элементом или искусственной надстройкой в системе белорусской власти. Однако сама жизнь показала, что, только действуя вместе, обе наши палаты создали эффективный Парламент, служащий народу и оберегающий стабильность, мир и спокойствие в обществе.

Специфика и значение деятельности Совета Республики заключаются в том, что он рассматривает проекты законов после их принятия Палатой представителей.

Совет Республики выполняет роль своего рода политико-правового фильтра, коллективного эксперта уже принятых депутатами законопроектов. Это исключительно важная, можно сказать, принципиальная вещь.

Здесь, в Совете, находятся люди, которые неразрывно связаны с живым делом. А именно вы должны оценивать каждый законопроект не столько с точки зрения юридической техники, а в целом, по существу.

Прямо говоря, Вы должны, идя от жизни, от практики, ответить на вопрос – принесет тот или иной закон реальную пользу людям и стране, исполним ли он и не превратится ли этот закон просто в благие пожелания.

Сенаторы призваны отстаивать региональные интересы. Президент считает, что обстановка в стране стабильная и многие вопросы нужно отдать на откуп местным органам власти. Инициатива «снизу» приветствуется.

Сергей Новицкий, член совета республики Национального собрания Республики Беларусь:

Предыдущий парламент издал порядка полтысячи законов, потому что у нас молодое государство, мы нуждаемся в современной законодательной базе, надо уделить больше внимания местному самоуправлению, местное самоуправление - это ни что иное как работа на местах, в том числе и с предприятиями, расположенными на данной территории.

Первый день в верхней палате белорусского парламента прошел в организационных хлопотах. Выбирали спикера, его зама, председателей комиссий. Совет Республики возглавит вновь Анатолий Рубинов. На должность вице-спикера перейдет глава Академии наук Анатолий Русецкий. Каждый закон должен выдержать испытание жизнью, но сначала - экспертизу сенаторов. Работать они начинают еще с «нулевого чтения».

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Знаете, как пылесос, один фильтр, второй фильтр, третий фильтр, для того, чтобы очистить, так и тут несколько этапов контроля. Вот этот окончательный этап контроля - он тоже важен. И все-таки мы вылавливаем иногда вещи, когда надо либо поправить что-то, либо ситуация поменялась, уже этот закон как-то не идет, потому что заключили соглашение международное и так далее, и так далее.

Замечаний на новом рабочем месте не нашлось у Николая Казаровца. Ректор главного аграрного вуза, ныне сенатор от Минска и глава парламентской комиссии по образованию готов налаживать контакты и на международном уровне.

Николай Казаровец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Здесь и работать можно творчески, и приглашать гостей из других стран — потому что это уже высокий уровень.

Эффекта от личных контактов с зарубежными партнерами и качества подготовки законов ждут уже в ближайшее время от нового Национального собрания, сообщили в программе «Картина мира» на телеканале РТР-Беларусь.