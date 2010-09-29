ЦИК Беларуси: Распространенным нарушением является сбор подписей не членами инициативных групп

29 сентября завершается формирование территориальных комиссий по выборам Президента Беларуси. Их в республике должно быть образовано 155.

Сегодня сформированы Минская, Витебская и Брестская областные комиссии. Согласно избирательному законодательству, не менее одной трети мест в территориальных комиссиях должны занять представители политических партий и общественных объединений. Не более одной трети – госслужащие. Областные комиссии будут координировать работу всех территориальных в регионе, отслеживать исполнение избирательного законодательства.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

– В комиссии выдвинут 2681 претендент. Если брать выборы 2006 года, то конкурс увеличился. 1177 человек, или 43,9 % от всего количества, выдвинуто от общественных объединений, включая и политические партии.

Следующий этап кампании – сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси. Он начнется завтра. Это очень ответственный этап, а потому ЦИК предостерегает население, как не попасться на уловки недобросовестных сборщиков. При себе человек должен иметь удостоверение члена инициативной группы и удостоверение личности. К тому же, шапка подписного листа должна быть полностью заполнена, чтобы избиратель знал, за кого именно он ставит подпись.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

– Практика показывает, что наиболее распространенным нарушением является то, что сбором подписей занимаются люди, которые не являются членами инициативных групп. Т.е. недобросовестные члены штаба передают свои удостоверения волонтерам, которые и занимаются сбором подписей.