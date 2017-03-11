Болеслав Пирштук о летней сессии ПА ОБСЕ, имидже Беларуси, создании новых рабочих мест и законотворчестве

Продолжим тему с гостем программы. У нас в студии – заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Болеслав Пирштук.

Болеслав Казимирович, здравствуйте.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Добрый день.

Давайте с главного начнем, может быть, не с того, с чего начали программу. В Беларуси ожидается величайшие событие – впервые сотни депутатов из 56 стран мира приедут летом в Минск. И вы для этого в цепочке этих событий побывали недавно в Вене, где представляли Беларусь как площадку для проведения сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Это большое событие. Я не знаю, с чем сравнить: с «Евровидением», с чемпионатом мира по хоккею, с каким-то большим политическим форумом. Это очень важно для Беларуси, насколько я понимаю.

Болеслав Пирштук:

Я без всякого преувеличения могу сказать, что это будет самое значимое событие у нас в этом году, потому что действительно впервые в истории нашими гостями станут 56 стран, мы будем 57-й, приедет порядка 600 с лишним участников, из них примерно добрая половина – это будут в депутаты Европарламента. Для тех, кто, может быть, не знает состава ОБСЕ, скажу, что в состав входят практически все страны Евросоюза, бывшего СНГ, и две американские страны – это Америка и Канада.

По-моему, из Ватикана два представителя есть.

Болеслав Пирштук:

Да, из Ватикана два представителя. Поэтому представительство действительно очень серьезное. Как известно, Республика Беларусь, наш парламент, является членом ОБСЕ больше 10 лет. Мы действительно побывали в конце февраля в Вене с небольшой делегацией парламентской. Мы организовали там презентацию нашей республики. Я должен сказать, что интерес был повышенный. Мы брали с собой рекламный материал, раздаточный материал, туристический материал.

Наверное, не по материалам, не по фотографиям принимали решение, что в Беларуси пройдет очередная сессия. Чем мы заслужили такое доверие?

Болеслав Пирштук:

Решение было принято еще в прошлом году. Я должен сказать хорошие слова адрес наших коллег, парламентариев прошлого созыва. Благодаря им прежде всего это стало возможным.

Благодаря тому, что в Беларуси все нормально.

Болеслав Пирштук:

Благодаря тому, что в Беларуси все нормально, благодаря тому, что они активно вели себя на европейских площадках, когда участвовали в заседаниях Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Я должен сказать, что мы очень много раз выступали со своими декларациями, которые проходили через Парламентскую ассамблею, мы тем самым показывали и декларировали в хорошем, позитивном смысле нашу страну. И я должен сказать, конечно, многие депутаты к нам подходили и отмечали те успехи, которые сегодня имеет Республика Беларусь. Особенно на контрасте тех событий, которые происходят: конфликт Российской Федерации с Украиной. Лейтмотивом в ходе этого заседания парламентского звучала минская площадка, причем звучала как миротворческая, как благодатная. И опять же роль Беларуси в данном случае была очень высоко оценена, потому что мы нашли решение, чтобы свести на эту площадку две, по сути, конфликтующие стороны.

Сыграло роль то, что Беларусь является образцом спокойствия и безопасности, сама страна, атмосфера в стране?

Болеслав Пирштук:

Абсолютно. Я должен сказать, что многие депутаты, подходя и те, кто бывал у нас, во-первых, увидели наши слайды, увидели наши картинки, которые мы показывали. Мы показали презентацию наших предприятий. Многие бренды хорошо известны там.

Бог с ней, с рекламой. Отечества ради уточню, какую продукцию знают?

Болеслав Пирштук:

Мы брали нашу продукцию легкой промышленности, брали лен, брали раздатку, брали кондитерские изделия с собой наших фабрик знаменитых – «Коммунарки» и «Спартака». Конечно, мы очень хорошо позиционировали наши промышленные предприятия, наши гиганты, начиная от нашего БелАЗа и МТЗ. Очень хорошие, качественные были презентации. Кстати, я должен сказать, что парламентарии-иностранцы, как правило, действующие бизнесмены. В этом смысле нам было важно продвинуть собственного производителя в том числе. Поэтому мы очень много брали с собой раздаточного материала, который тоже пользовался очень хорошим, повышенным спросом у парламентариев европейских.

Приедут сюда, все увидят своими глазами. Эти 600 человек – это не просто туристы, это политики, бизнесмены, люди влиятельные. Что будут обсуждать в Беларуси? ОБСЕ предполагает безопасность и сотрудничество.

Болеслав Пирштук:

Во-первых, мы предоставляем площадку, мы обсуждаем не белорусскую тематику, ОБСЕ сам формирует свою повестку дня. Кстати, повестка дня до сих пор еще не сформирована. Там три постоянных комитета, еще повестка будет уточнена. 15-17 числа к нам приедет председатель Парламентской ассамблеи госпожа Кристин Муттонен, мы подпишем соглашение со стороны наших парламентов двух палат с нашей стороны и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В данный момент мы с соответствующими нашими структурами работаем над тем, чтобы тоже позиционировать себя с принятием определенных деклараций, мы считаем, что мы должны тоже лишний раз себя позиционировать как миротворческую площадку. У нас есть определенные идеи, мы их еще доработаем и обязательно внесем на заседание от имени Республики Беларусь.

Такое большое событие, которое касается безопасности. Я уже сказал, что мы – образец безопасности и спокойствия. Не кажется ли вам, что, может быть, есть какие-то силы, которым не нравится потепление отношений Беларуси с Западом. И даже вот эти попытки вывести людей на улицу, связанные с декретом № 3, не было бы этого декрета, сказали бы, что водка слабая или компот слишком сладкий. Начинается какая-то возня, но она за чьи-то деньги происходит, поскольку мы понимаем, что оппозиция питается не божьей волей, а кто-то это финансирует, финансирует кто-то, кому, может быть, не нравятся отношения Беларуси с Западом. Это моя гипотеза. Может быть, она надуманная, как вы считаете?

Болеслав Пирштук:

Я разделяю ваш тезис о том, что, конечно, полярность всегда присутствует. Наверное, не всем нравится то, что спокойно, то, что стабильно, то, что надежно, то, что динамично развивается, невзирая на те кризисные моменты, которые в экономике происходят, не в Беларуси в экономике, а в целом в экономике. Декрет № 3 – разговор вчера у главы государства, акценты расставлены. Я думаю, что выводы сделаны из этого. К сожалению, я должен отметить, что не совсем качественно был подготовлен документ.

Это мы уже переходим к декрету.

Болеслав Пирштук:

Это стало некой лакмусовой бумажкой для определенной силы, которая, конечно же, воспользовалась этим. Вот это равновесие, стабильность и баланс хорошего, позитивного в нашей стране не всем нравится, безусловно. И хотелось бы кому-то расшевелить. Наверняка такие силы есть, они не спят. Я думаю, эти силы не только внутри, конечно, они и снаружи находятся, есть, кому подпитывать. Мы видим то, что происходило у наших соседей. К сожалению, это очень серьезная тема. И нам надо, безусловно, ухо держать остро. Власть, конечно, хорошо чувствует ситуацию на местах. И если есть какие-то определенные слабости или определенные видим настроения, несложно с этими группами встретиться, разобраться, выслушать и вовремя скорректировать действия том числе власти. Это несложная задача. Я должен сказать, что в предпринимательской среде совсем недавно были определенные тоже моменты. Когда власть встречается постоянно, власть выверяет свою позицию, то никаких проблем нет, потому что в целом законодательство нормальное, достаточно правильное, но порой применяем мы не очень эффективно отдельные его моменты. При этом всегда есть эти силы, которые, конечно, подключаются к этим моментам, подталкивают к активным действиям. Мы же понимаем порой, что это далеко не те, кто пострадал или попал под это влияние. Но я думаю, что мудрость наших людей все равно достаточно высока, мы разберемся, и в самое ближайшее время все станет на свои места.

Полагаю, что после этого совещания, после того, как президент все разложил по полочкам, все понятно. Справедливость должна быть восстановлена. То, что не сделали, сделают в том числе и депутаты, и чиновники на местах. То, что не нужно было делать, как-то там отсекут.

Болеслав Пирштук:

Вы знаете, не бывает идеальных документов, как и в этом случае. Задача понятна, было обозначено, на какие слои она была направлена. Цель была – высветить те группы людей, которые каким-то образом в серой экономике находились и вывести их из тени. Конечно, они обязаны платить хотя бы социальный налог.

Наверное, те, кто не работает, но может работать.

Болеслав Пирштук:

Посмотреть, какие категории и так далее. Но, к сожалению, недооценили ситуацию и под общую гребенку попали люди, которые абсолютно этого не заслуживают. Конечно, это крайне неправильно. Эти люди действительно невиновны, это ими воспринято как оскорбление. Я тоже разделяю мнение тех, кто считает, что перед ними, перед теми, кто незаслуженно попал в этот перечень, надо бы извиниться. Задача теперь – очистить этот документ, доработать его с учетом ошибок. Но документу быть, документ будет работать.

Дальше что? Должна быть обеспечена занятость. Есть же рабочие места, а где-то их и нет. Президент сказал к 1 мая обеспечить всеобщую занятость. Что для этого нужно сделать, как вы считаете?

Болеслав Пирштук:

Поручения Президента, конечно, не обсуждаются, их надо выполнять. Это наша главная задача, особенно теперь, когда экономика немножко просела. Одна из важнейших задач – это создание новых рабочих мест. Я бы, конечно, в более широком смысле посмотрел на эту тему. Лично я считаю, как пришедший из реального сектора, что нам надо создавать условия прежде всего для развития малого и среднего бизнеса. Если сказать проще, понятным языком – дать больше свобод. Например, получает малый бизнесмен какую-то лицензию, разрешение и приступает к работе: помещение какое-то приводит в порядок, сдает определенным службам и так далее. Вопрос: зачем его проверять через два месяца и отвлекать от работы? Мы же знаем, чем это заканчивается. Есть опыт наших соседних государств, участниц ЕАЭС. Мне очень импонирует опыт Казахстана. Есть очень хорошие примеры, где созданы предприятия, они работают, целые регионы областного масштаба формируют бюджет за счет малого и среднего бизнеса до 70%. За счет услуг прежде всего. Малые – более гибкие, более поворотливые в этой ситуации. Они менее уязвимы в условиях жесткой конкуренции. Как бы мы не рассуждали, наш реальный сектор, крупные предприятия, для того чтобы поддерживать конкуренцию, обязаны оптимизироваться и уменьшать затраты. Эта категория должна перейти в сферу сервиса, сферу обслуживания. Она должна научиться работать и зарабатывать ресурсы.

Для бизнеса действительно уже много сделали. Беларусь в мировом рейтинге по условиям ведения бизнеса резко поднялась на 37-е место. С бизнесом диалог ведется нормальный. Надо ли вести диалог с партиями и общественными организациями? Вы на следующей неделе будете участвовать в круглом столе, где будут обсуждаться разные острые вопросы, в том числе, наверное, и декрет, и образование, и еще какие-то острые вопросы. Расскажите, о чем идет речь? И надо ли совещаться, прислушиваться к мнению общественных организаций? Раньше их даже игнорировали.

Болеслав Пирштук:

Я исхожу из простого постулата: все граждане Республики Беларусь хотят и желают, чтобы в стране все было хорошо. И они тоже имеют свою позицию по многим вопросам и наверняка они тоже видят нюансы и тонкости. Чем больше мы привлекаем разных сил и прослоек, тем меньше ошибок мы должны допускать. Мы должны готовить качественное законодательство.

Еще какие-то законы нужно менять сегодня с учетом сегодняшних требований?

Болеслав Пирштук:

Законотворческий процесс – это непрерывный процесс. Если проанализировать наши созывы предыдущие, сколько было законопроектов, тенденция все время затухает, мы с каждым годом все меньше и меньше рассматриваем законопроектов. Не потому, что хуже работаем, а потому, что основная база законотворческая сформирована. И теперь мы будем рассматривать блок экономический очень большой, например, о приватизации. Есть законодательство, но меняется ситуация, меняется рынок, меняются требования. Мы идем на это. Мы смотрим ценные бумаги, рынок формируется, для нас новая тема. Опять же подходит законопроект, мы смотрим. Смотрим реформирование предприятий, смотрим государственно-частное партнерство. Заметьте, мы еще буквально 3-4 года не выговаривали так, а сегодня уже в первом чтении закон принят. Мы хотим привлечь ресурс, по сути, частного партнера, который будет решать государственные в том числе задачи. Тем самым мы должны разгрузить бюджет. Нам надо упредить эту ситуацию, создать условия для стабильной работы реального сектора, потому что задачи, которые поставлена на текущую пятилетку, очень напряженные. Мы первый год сработали ниже того задания, которое было. Нам надо это все наверстать. Для того, чтобы наверстать, надо создать условия, в том числе правовую базу. Мы должны подпитать, по сути, экономику. Экономика – это базис, как бы мы не рассуждали.

Чтобы можно было опереться.

Болеслав Пирштук:

К сожалению, вызовы определенные нам ситуация подбрасывает, мы должны быть более устойчивыми.