Инициативные дети: 11 марта прошел заключительный этап выборов в Молодежную палату

Новости Беларуси. Избирательная компания в Молодежную палату 5 созыва при Минском городском совете депутатов вышла на финишную прямую.

11 марта, в единый день голосования, практически на 60 избирательных участках столичные школьники выбирали будущих парламентариев-сверстников.

Причем голосовать за кандидата могли исключительно участники сформированных от учреждений образования коллегий выборщиков – и это впервые.

Маргарита Козлова, кандидат в депутаты Молодежной палаты городского совета депутатов:

На самом деле идей очень много. Если я вдруг попаду в Палату, все зависит от того, в какой именно комиссии я буду работать. Обязательно должны быть акции по благоустройству, развитие туризма (развиваем туризм – развиваем и экономику).

Молодежная палата действует в Минске уже 10 лет и носит рекомендательный характер.

Срок полномочий юных парламентариев два года. Ребята работают на сессиях, в составе постоянных комиссий Молодежной палаты, участвуют в выездных заседаниях.

Елена Мазуркевич, директор гимназии №31 Минска:

Эти дети, в первую очередь, инициативные. Потому что сама цель, конечно, Молодежной палаты – дать возможность нашим детям проявить инициативу. Познакомить с системой местного самоуправления и управления.

Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я думаю, такие мероприятия позволяют оттачивать мастерство будущих политиков. Программы, которые представляют ребята, содержат емкие направления для нас, парламентариев. Я услышала очень интересное.

Выборы в Палату проходили в три этапа: регистрация кандидата, пятидневное голосование в Интернете и непосредственно сам день голосования.

В прошлом созыве конкурс составил 5 человек на одно депутатское кресло. Результаты нынешнего голосования станут известны в понедельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.