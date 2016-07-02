Беларусь принимает поздравления в честь Дня Независимости

Новости Беларуси. С Днём Независимости в адрес Президента страны и белорусского народа уже поступают многочисленные поздравления от руководителей зарубежных государств, международных организаций и не только.

Александра Лукашенко поздравили главы государств – членов СНГ, президенты Италии, Германии, Польши, Сербии, Вьетнама, Объединенных Арабских Эмиратов, Королева Великобритании и Северной Ирландии.

Поздравительные послания также поступили от Папы Римского Франциска, князя и Великого магистра Суверенного Мальтийского ордена, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.