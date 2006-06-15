Белорусские туристы получают французские биометрические визы

Посольство Франции в Беларуси с апреля минувшего года выдало более 20 тысяч биометрических виз. Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Стефан Шмелевский. Самые популярные - туристические визы. Их выдано 45% от общего количества. Стоимость такой визы составляет 35 евро. Беларусь входит в число пяти стран мира, которые были определены для введения французских биометрических виз. Стабильная ситуация в стране послужила основанием для проведения такого эксперимента, подчеркнули в дипмисии.

МИД Франции планирует до конца 2007 года ввести выдачу биометрических виз во всех 210 дипломатических и консульских представительствах Франции в мире.