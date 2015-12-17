Белорусские депутаты рассматривают проект закона о республиканском бюджете на 2016

Новости Беларуси. К рассмотрению главного финансового документа страны приступили белорусские депутаты. Проект закона о республиканском бюджете на 2016 год поступил в Палату представителей накануне, пройдя до этого длинный путь обсуждений на уровне президента и правительства. Бюджет-2016 сохранит социальную направленность. В его основе — снижение внешнего долга, повышение зарплат, поддержка многодетных семей, стабильная работа сферы образования и здравоохранения. Также в приоритете повышение производительности, увеличение экспорта и вместе с тем усиление позиций на внутреннем рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Значительно увеличены расходы на образование, здравоохранение — они выше, чем в среднем расходы по бюджету, по темпам роста к оценке 2015 года. Мы это отмечаем, что основа сегодня бюджета 2016 года — это экономичность и эффективность бюджетных расходов на всех уровнях бюджетной системы. Мы все прекрасно понимаем, что сегодня, может, на каком-то периоде нам придется заниматься оптимизацией отдельных статей расходов. Но это не касается, прежде всего, социальных наших обязательств: заработной платы, пенсии, пособия. А капитального характера, да, может, расходы в отдельных случаях придется оптимизировать.