Белорусская делегация примет участие во встрече Совмина иностранных дел стран ОБСЕ в Милане

Новости Беларуси. О принципах сотрудничества и безопасности в Европе. Белорусская делегация сегодня примет участие во встрече Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух дней стороны планируют обсудить максимально широкий спектр вопросов. Они будут касаться военно-политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Как ожидается, глава МИД нашей страны Владимир Макей выступит на пленарном заседании, а также проведет на полях форума ряд двусторонних встреч.