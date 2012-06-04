«Белая Русь». Минская областная организация, самая многочисленная в Беларуси, переизбрала Гуминского

Новости Беларуси. Минская областная организация «Белая Русь» подвела итоги работы за 5 лет. Делегаты со всей области приехали 2 июня в столицу, чтобы определить перспективы. В частности, преобразование организации в политическую партию и участие в предстоящих выборах депутатов в Палату Представителей.

Председателем «Белой Руси» переизбран Виктор Гуминский.

Минская областная организация - самая многочисленная в Беларуси. В ее рядах уже более 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуминский, председатель Минской областной организации РОО «Белая Русь»:

«Белая Русь» сегодня является истинным представителем гражданского общества нашей страны. Чтобы активность наших людей возрастала, чтобы мы успешно решали задачи на пути созидания, чтобы мы делали нашу страну такой, какой хотим оставить ее своим детям и внукам.