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Беларусь в «шанхайской семье» – какова роль нашей страны? Рассказал заместитель генсека ШОС

04 июля 2025 16:49
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Вступление Беларуси в ШОС открыло для Минска принципиально новые возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и возможности по сопряжению самых разных мировых интеграционных форматов: ШОС, БРИКС, ЕАЭС, СНГ. Сегодня это планетарная тенденция, о которой, к слову, не раз говорил и наш Президент.

Но сосредоточимся на активности и инициативности Минска на интеграционных площадках. И, очевидно, первый год Беларуси в «шанхайской семье» не стал исключением.

К эфиру СТВ подключается Ахмад Саидмуродзода, заместитель генсека ШОС.

Беларусь в «шанхайской семье» – какова роль нашей страны? Рассказал заместитель генсека ШОС-2

Как бы вы оценили роль Беларуси в ШОС за этот год?

Ахмад Саидмуродзода, заместитель генерального секретаря ШОС:
Беларусь является неотъемлемым участником. У нас в рамках Организации нет отдельных ролей. Это партнерский принцип взаимодействия. И не секрет, что большинство экспертов сходятся во мнении, что в ближайшее время и десятилетие Евразийский регион, в частности регион ШОС, может стать локомотивом мировой экономики. Только за прошлый 2024 год товарооборот между государствами – членами ШОС исключительно внутри превысил уже отметку 700 миллиардов долларов. Это не предполагает торговлю с внешним миром. Это только торговля между собой. Что очень важно, эти результаты обеспечиваются тогда, когда мировая экономика по-прежнему остается в зоне определенного риска. Поэтому взаимодействие, в том числе с участием Беларуси, в рамках ШОС очень важно. И я думаю, что стратегия, которую выбрал Минск, активное вовлечение в дела и в повестку ШОС, стратегия дает результаты. И вот эти конкретные инициативы, которые представил Минск буквально за последние 8 месяцев, говорят о том, что Беларусь играет очень положительную роль в общей шосовской повестке.

Если можно, о прагматике, то, что, например, могут почувствовать бизнесмены или же рядовые граждане. Какова здесь роль Минска, который, очевидно, пришел в ШОС не с пустыми руками? 

Беларусь в «шанхайской семье» – какова роль нашей страны? Рассказал заместитель генсека ШОС-4

Ахмад Саидмуродзода:
Наши белорусские друзья, будучи еще государством – наблюдателем ШОС до 2024 года, они принимали активное участие в реализации проекта в области транспорта. Это соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. И я могу проинформировать, что Беларусь, ввиду открытого характера этого документа, стала первой страной вне клуба государств – членов ШОС, которая присоединилась к этому документу. И это было, по-моему, в 2017 году. И участие Беларуси в том числе помогло обеспечить создание так называемых сквозных автомобильных маршрутов на всем пути этого соглашения, от Тихого океана до Атлантики. И главное, что в этом соглашении лежит, это наличие унифицированных процедур. Поэтому я думаю, что этот шаг Минска по присоединению к этому важнейшему транспортному соглашению ШОС также содействовал тому, что государства – члены ШОС в прошлом году приняли положительное решение по тому, чтобы предоставить Беларуси статус государства – члена ШОС.

# Международная политика # Шанхайская организация сотрудничества

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