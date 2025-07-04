Беларусь в «шанхайской семье» – какова роль нашей страны? Рассказал заместитель генсека ШОС

Вступление Беларуси в ШОС открыло для Минска принципиально новые возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и возможности по сопряжению самых разных мировых интеграционных форматов: ШОС, БРИКС, ЕАЭС, СНГ. Сегодня это планетарная тенденция, о которой, к слову, не раз говорил и наш Президент. Но сосредоточимся на активности и инициативности Минска на интеграционных площадках. И, очевидно, первый год Беларуси в «шанхайской семье» не стал исключением. К эфиру СТВ подключается Ахмад Саидмуродзода, заместитель генсека ШОС.

Как бы вы оценили роль Беларуси в ШОС за этот год? Ахмад Саидмуродзода, заместитель генерального секретаря ШОС:

Беларусь является неотъемлемым участником. У нас в рамках Организации нет отдельных ролей. Это партнерский принцип взаимодействия. И не секрет, что большинство экспертов сходятся во мнении, что в ближайшее время и десятилетие Евразийский регион, в частности регион ШОС, может стать локомотивом мировой экономики. Только за прошлый 2024 год товарооборот между государствами – членами ШОС исключительно внутри превысил уже отметку 700 миллиардов долларов. Это не предполагает торговлю с внешним миром. Это только торговля между собой. Что очень важно, эти результаты обеспечиваются тогда, когда мировая экономика по-прежнему остается в зоне определенного риска. Поэтому взаимодействие, в том числе с участием Беларуси, в рамках ШОС очень важно. И я думаю, что стратегия, которую выбрал Минск, активное вовлечение в дела и в повестку ШОС, стратегия дает результаты. И вот эти конкретные инициативы, которые представил Минск буквально за последние 8 месяцев, говорят о том, что Беларусь играет очень положительную роль в общей шосовской повестке. Если можно, о прагматике, то, что, например, могут почувствовать бизнесмены или же рядовые граждане. Какова здесь роль Минска, который, очевидно, пришел в ШОС не с пустыми руками?