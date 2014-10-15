Беларусь в 2015 году не будет снижать темпы строительства жилья, в том числе и с господдержкой

Новости Беларуси. Беларусь в следующем году не будет снижать темпы строительства жилья, в том числе и с господдержкой. Всего запланировано возвести 5 миллионов квадратных метров. Об этом заявили 15 октября на семинаре «Повышение эффективности работы строительного комплекса Беларуси».

Столько же, 5 миллионов, из них половина с господдержкой, будет построено и до конца 2014 года.

Удешевлять стоимость квадратного метра жилья можно, заверяют в Правительстве, и за счет снижения затрат на проектные работы, и снижения стоимости стройматериалов.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сегодня, например, рассматривая стоимость жилья с государственной поддержкой, мы видим, что эталон определился. Теперь задача как-то обуздать объем стоимости метра квадратного в жилье коммерческого использования. Мы видим, что один из инструментариев – это удешевление и повышение качества строительных материалов.

Не обошли вниманием и тему долгостроев. Еще в 2013 году ситуацию называли критической. Тогда же из-за проблем в строительной отрасли была создана рабочая группа, куда вошли высокие должностные лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.