Беларусь, Россия и Казахстан создадут единый таможенный союз к 2010 году

Об этом сегодня заявил вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков, комментируя итоги встречи в Москве глав правительств стран ЕврАзЭС.

Подписанный накануне пакет соглашений стал завершающим этапом формирования договорной базы Таможенного союза. Следующим шагом может стать создание единого экономического пространства. Беларусь, Россия и Казахстан уже подготовили 25 проектов соглашений, в частности по нефти, газу, принципам конкурентной политики и сельскому хозяйству.

<С одной стороны мы получаем абсолютно свободный доступ товаров из наших стран-партнеров по таможенному союзу и тем самым мы заставляем своих отечественных товаропроизводителей по меньшей мере соответствовать этой конкурентной среде. С другой стороны, мы имеем достаточно широкие и прозрачные возможности по реализации товаров на рынках в 10-ки раз превосходящие наш собственный рынок. Это для нас дороже дорогого>, -отметил вице-премьер правительства Республики Беларусь Андрей Кобяков.

Обозначены и возможные сроки отмены пошлин во взаимной торговле трех стран. В частности, российской пошлины на нефть для Беларуси. Напомним, в настоящее время она составляет около трети стандартной российской пошлины на черное золото. К 2010 году, после вступления достигнутых соглашений в силу, будут взиматься только унифицированные пошлины на внешних контурах ЕврАзЭС.



<При реализации всех тех договоренностей, которые есть в рамках создаваемого таможенного союза, то все пошлины должны браться на внешнем контуре таможенного союза и при наличие тех или иных соображений, распределяться-перераспределяться или оставаться в бюджетах тех государств, которые выпускали>, -также сообщил Андрей Кобяков.