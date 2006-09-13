Беларусь продолжит привлекать внимание мирового сообщества к чернобыльской проблеме

Эта тема по-прежнему будет доминантой стратегии нашей страны на всех международных форумах, в том числе и на открывшейся 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам и связям с СНГ считают необходимым не только привлечь внимание к этой проблеме, но и призвать государства выделять средства на ее решение и дальше.

Действия Беларуси направлены на продвижение долгосрочных политических и социально-экономических интересов Беларуси в ООН.

Остается актуальной и тема израильско-ливанских конфликтов. Необходимы более действенные меры, направленные на стабилизацию обстановки в горячих точках планеты, борьбу с терроризмом и обеспечение стабильности.